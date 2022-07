Das Chaos auf unzähligen Flughäfen in ganz Europa scheint wohl noch länger anzuhalten. Neben der starken Reisezeit im Sommer kommen jetzt nämlich auch noch Corona und Personalmangel aufgrund der Pandemie hinzu. Und deshalb kommt es derzeit bei Check-ins und Sicherheitskontrollen am Flughafen zu längeren Wartezeiten.

Um zumindest die Wartezeit am Flughafen zu verkürzen und euren Start in den Urlaub entspannter zu machen, haben wir hier ein paar Tipps für euch, wie ihr Stress am Flughafen vermeiden könnt.

1. Rechtzeitig zum Flughafen fahren

Während wir bislang immer davon ausgegangen sind, dass es reicht, zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, könnte bei dem aktuellen Chaos an Flughäfen zurzeit leider daneben liegen. Denn vor allem die Schlangen bei der Gepäckabgabe und der Sicherheitskontrolle könnten aktuell etwas länger sein, als gewohnt.

Deshalb unser Tipp: Lieber mehr Zeit einplanen, um auf Nummer Sicher zu gehen. Zudem zeigen manche Flughäfen auf ihrer Webseite die aktuellen Wartezeiten und ungefähre Schätzungen der Wartedauer an. So lässt sich der Start in den Urlaub besser planen.

2. Zu Hause einchecken

Um sich Zeit am Flughafen zu sparen, macht es Sinn, schon vorab zu Hause einzuchecken. Das funktioniert mittlerweile wirklich easy – entweder auf der Webseite der Airline oder ganz bequem per App. Die Bordkarte kann dann auch gleich am Handy gespeichert oder direkt zu Hause ausgedruckt werden.

Pro-Tipp: Manche Flughäfen bieten eine Gepäckaufgabe schon am Tag vor dem Abflug an. Wer Zeit findet und schon vorab zum Flughafen fahren kann, sollte diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen. Am besten klappt’s sowieso, wenn ihr mit Handgepäck reist. Dann spart ihr euch hier definitiv Zeit und habt auch nicht das Risiko, am Zielort ohne Koffer anzukommen.

3. Gepäck vorab abwiegen

Der Koffer ist zu schwer und ihr müsst direkt vor Ort am Flughafen-Schalter umpacken und das überschüssige Gewicht aufteilen. Das ist nicht nur nervig, sondern kostet vor allem richtig viel Zeit – und im schlimmsten Fall auch Geld. Laut einer Umfrage des Reiseunternehmens Skyscanner musste bereits ein Viertel der deutschen Reisenden das Gepäck beim Check-in am Flughafen schon einmal umpacken, weil es zu schwer war. Dabei lässt sich dieses Problem ganz easy vermeiden! Erstens, nur das Nötigste packen und zweitens, den Koffer unbedingt vorher zu Hause abwiegen. So kommt ihr nicht nur viel entspannter am Flughafen an, sondern minimiert gleich auch das Risiko, vor Ort Zeit zu verlieren.

4. Check-in-Schalter & Flughafen-Gate vorab prüfen

Ein weiterer kleiner Hack, um am Flughafen Zeit zu sparen: Schaut schon vorab nach, wo ihr den Schalter findet, an dem ihr einchecken und euer Gepäck abgeben müsst. Und schaut euch auch an, bei welchem Gate euer Flug boardet. Meistens sind diese Infos schon ein paar Stunden vor Abflug verfügbar. Spart zwar nicht viel Zeit, aber aktuell ist jede Minute Gold wert. Und obendrein seid ihr damit auch gleich viel entspannter!

5. Sicherheitskontrolle

Klar, lassen sich lange Schlangen beim Security Check während der Urlaubszeit und flugintensiven Zeiten nicht vermeiden. Dennoch gibt es da ein paar Dinge, die auch ihr in der Hand habt, um bei der Sicherheitskontrolle Zeit zu sparen.

Vor allem diese Dinge sind extrem wichtig und hilfreich, wenn’s darum geht, schneller durch die Kontrolle zu kommen: