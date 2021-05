So haben Fans von Billie Eilish die Sängerin noch nie gesehen. Am aktuellen Cover der britischen Vogue zeigt sich die 19-Jährige nämlich in Dessous und einem völlig neuen Look.

Und damit bricht sie auch gleich noch einen Rekord. Denn das Posting des Covers auf Instagram hatte innerhalb von nur sechs Minuten bereits über 1 Million Likes.

Billie Eilish in Dessous am Vogue-Cover

Am Cover der kommenden Juni-Ausgabe der britischen Vogue kommt gerade niemand vorbei. Denn so ziemlich das ganze Netz scheint voll mit den heißen Dessous-Fotos von Billie Eilish zu sein. Egal ob auf Twitter, Instagram oder Facebook, dass sich die 19-Jährige in einem völlig neuen Look am Cover des Magazins zeigt, trended in sämtlichen Social Networks.

“Ich liebe diese Bilder und dieses Shooting hat so Spaß gemacht. Macht was ihr wollt, wann immer ihr wollt!”, so Billie unter einem der Bilder auf Instagram.

“Macht was ihr wollt!”

Eigentlich kennt man Billie Eilish ja eher in weiten Klamotten und gemütlichen Outfits. Doch auf dem Cover der Juni-Ausgabe der britischen Vogue trägt die 19-Jährige enge Korsagen und Strümpfe. Billie zeigt sich auf den Fotos, die bei dem Shooting entstanden sind, nicht nur von einer völlig neuen Seite, sondern gibt ihren Fans damit auch eine wichtige Botschaft mit auf den Weg. “Es geht darum, was dich gut fühlen lässt”, so die Sängerin. “Ich kann tun, was immer ich will”, so Billie im Interview mit dem Magazin.

Und ihre Fans sind begeistert. Denn für die Fotos bekommt die 19-Jährige jede Menge Zuspruch und Millionen von Likes. Alleine das Posting des Covers erhielt in nur sechs Minuten bereits über eine Million Likes. Später Laut einem Fan-Account der Sängerin ein neuer Rekord. Mittlerweile soll es unter den Top 10 der meistgelikten Instagram-Fotos sein.

Und auch Stars sind hin und weg von dem heißen Look. So teilten etwa Hailey Bieber, Cara Delevigne oder Bella Hadid Billies Cover-Posting in ihren Instastorys.