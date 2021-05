Baby-News bei Ellie Goulding! In seiner Insta-Story verkündete Ellies Ehemann Casper Jopling nun die Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Gleichzeitig bittet er die Fans der Sängerin, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Die frisch gebackene Mama selbst hat sich seit der Geburt noch nicht zu Wort gemeldet. Wir müssen uns wohl noch etwas gedulden, bis wir Geschlecht und Namen des Familienzuwachses erfahren.

Ellie Goulding ist Mutter geworden

Ellie Goulding ist Mutter geworden! Das verrät ihr Ehemann und Vater des Kindes jetzt in seiner Insta-Story. Kunsthändler Casper Jopling postete ein Bild eines wunderschönen Blumenstraußes mit den Worten: “Mutter und Baby sind beide gesund und glücklich. So dankbar”. Die frisch gebackene Mama meldete sich bisher noch nicht in den sozialen Medien. Das wird sie wohl auch nicht so schnell tun, wie ihr Mann schreibt. “In diesem magischen und persönlichen Moment würden wir uns sehr freuen, unsere Privatsphäre genießen zu können. Vielen Dank”, schreibt der 29-Jährige auf Instagram. Mehr wissen wir zum Nachwuchs von Ellie also noch nicht. Denn die Sängerin und ihr Mann haben bislang weder das Geschlecht noch den Namen des Babys verraten.

Bild: casparjopling / Instagram

Schwangerschaft lange geheim gehalten

Für viele Fans kommt die Geburt ziemlich überraschend. Denn ihre Schwangerschaft hatte die Sängerin lange geheim gehalten. Erst Ende Februar verkündete die 34-Jährige in einem Interview mit der Vogue die freudige Nachricht. Das Baby war nicht geplant, so Ellie. Sie und ihr Mann freuen sich aber dennoch riesig auf die neue Herausforderung. Damals dürfte sie bereits im siebten oder achten Monat gewesen sein. Im Interview verriet sie auch, dass sie nach der Geburt unbedingt weiter arbeiten möchte. Das dürfte die Fans der “Love Me Like You Do”-Interpretin freuen! “Ich freue mich darauf, Mutter zu sein, aber ich möchte auch sicherstellen, dass ich weiter arbeite. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und freue mich auf die Herausforderung. Es wird eine völlig neue Erfahrung”, so die Sängerin.

Ellie Goulding und Casper Jopling sind seit August 2019 verheiratet. Die beiden sollen 2017 zusammengekommen sein. 2018 machte Caspar Jopling seiner Elena, wie er sie nennt, einen Antrag.

“Ich darf den Rest meines Lebens mit dieser wirklich außergewöhnlichen und schönen Person verbringen”, schrieb der 29-Jährige damals kurz nach dem Antrag auf Instagram und postete dazu ein Schnappschuss von Ellie mit Verlobungsring.