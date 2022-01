Schönheitswettbewerbe für Kamele haben in Saudi-Arabien einen großen Stellenwert. Bislang durften dort allerdings nur Männer teilnehmen. Am Wochenende war es nun aber zum ersten Mal auch Frauen erlaubt, ihre Kamele zu präsentieren. Tatsächlich ist die Teilnahmemöglichkeit ein großer Schritt in Richtung Gleichberechtigung für Frauen in dem Land.

Allerdings durften die Frauen nicht gegen Männer antreten, sondern mussten in einer eigenen Kategorie untereinander konkurrieren.

Frauen dürfen Kamele zum ersten Mal bei Schönheitswettbewerb zeigen

Seit 2017 hob Kronprinz Mohammed bin Salman bereits mehrere Einschränkungen für Frauen in seinem Land auf. So ist es Frauen in Saudi-Arabien nun unter anderem erlaubt, selbst Auto zu fahren und an gemischt-geschlechtlichen Treffen teilzunehmen. Auch bei den Schönheitswettbewerben für Kamele war es in Saudi-Arabien bislang nur Männern vorbehalten, teilzunehmen. Doch auch hier hat der Ausschluss von Frauen jetzt ein Ende. Denn vergangenes Wochenende fand der erste Schönheitswettbewerb in der Rumah-Wüste statt, bei dem auch Frauen ihre Tiere präsentieren durften. Die Veranstaltung gehört zum renommierten „King Abdelaziz Festival“, das neben dem Schönheitswettbewerb auch ein berühmtes Rennen durch die Wüste veranstaltet. Bei dem Wettbewerb um die schönsten Tiere traten dieses Mal insgesamt 40 Frauen in ihrer eigenen Kategorie an.

Welches Tier bei einem Schönheitswettbewerb gewinnt, entscheiden Kriterien wie Form und Größe der Lippen, des Halses und des Höckers. Die fünf Teilnehmerinnen mit den schönsten Tieren konnten ein Preisgeld von umgerechnet rund 200.000 Euro gewinnen.

Dezember: 40 Tiere wegen Botox disqualifiziert

Die Wettbewerbe sind allerdings umstritten. Wegen der hohen Preisgelder greifen viele Teilnehmer zu unfairen Mitteln und unterziehen ihre Tiere Botox- und Hormonbehandlungen. So wurden etwa vor knapp einem Monat mehr als 40 Teilnehmer disqualifiziert, weil sie ihren Tieren Botox gespritzt hatten. Tatsächlich sind auch Hormonbehandlungen keine Seltenheit, um sich einen Vorteil bei den Wettbewerben zu verschaffen. In den benachbarten Arabischen Emiraten gibt es sogar Labore, die besonders schöne Kamele wegen der hohen Preisgelder klonen.