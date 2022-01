Zeit heilt alle Wunden – aber gilt das auch für Promi-Trennungen? Dem geht die neue Reality-Show „Prominent getrennt“ nach, in der Ex-Paare wieder zusammenwohnen müssen.

Die Gewinner der Challenges bekommen bis zu 100.000 Euro.

Acht Ex-Promi-Paare unter einem Dach

Würdet ihr mit eurem Ex freiwillig wieder zusammenziehen? Nein? Auch nicht, wenn ihr dafür 100.000 Euro gewinnen könntet?

Die neue Reality Show „Prominent getrennt“ macht genau das. Acht Ex-Promipaare ziehen gemeinsam in eine Villa und kämpfen um ein Preisgeld. Der einzige Haken: gewinnen können sie nur, wenn sie beweisen, dass sie wieder zusammenarbeiten können. Sie müssen also zeigen, dass sie trotz öffentlicher Schlammschlachten und harten Trennungen einander wieder vertrauen und Streitigkeiten aus der Vergangenheit beiseite legen können.

Wer sich die frisch getrennte Promilandschaft so ansieht, weiß, dass das bestimmt nicht ohne Drama, Streitereien und ganz viel Gossip passieren wird. Denn wie RTL schon ankündigt, dürfen wir nicht nur auf Streit gespannt sein, sondern auch auf einen Blick hinter die Beziehungen. Wir werden also erfahren, warum es wirklich zur Trennung kam, wer Schuld ist und vielleicht sogar bei der Wiedervereinigung einiger Promipaare dabei sein.

Wer ist bei der Reality Show dabei?

Welche acht Ex-Pärchen in die Villa ziehen, verrät RTL allerdings noch nicht. Umso mehr Zeit also, um in den Sozialen Medien und auf Gossip-Webseiten einen Traumcast zusammenzustellen. So hofft ein User auf Twitter etwa auf das Ex-Bachelorpaar Andrej Mangold und Jennifer Lange. Die beiden trennten sich überraschend im November; kurze Zeit nach ihrer Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“. Auf Instagram hoffen viele hingegen, dass die frisch getrennte Melanie Müller mit dabei ist.

Bitte sagt mir, dass Andre und Jenny dabei sind 🤣🤣🤣 — . (@elisabetsobeck_) January 11, 2022

Andere sprechen währenddessen davon, dass bestimmt einige ehemalige „Love Island“ und „Temptation Island“ Paare dabei sein werden, wie etwa Marlisa und Fabio aus „Temptation Island“. Ein Nutzer auf Twitter will aber nur ein einziges Ex-Paar der deutschen Promilandschaft sehen: Danni Büchner und ihren Ex Ennesto Monté. Ob die beiden sich für einen Auftritt in einer Reality-Show noch einmal zusammenraufen könnten, bleibt allerdings abzuwarten.

„Prominent getrennt“ startet am 22. Februar auf RTL. Alle Folgen sind jeweils sieben Tage vorher auf dem Streamingdienst RTL+ verfügbar.