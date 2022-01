Der Schock bei Familie, Freunden und Fans sitzt noch immer tief. Der Schauspieler Bob Saget ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Unvergessen bleibt seine bekannteste Rolle als Danny Tanner in der 90er Jahre Serie „Full House“. Als Tribut haben wir hier die legendärsten Zitate des beliebten Single-Dads zusammengefasst. Und soviel steht fest: Danny Tanner war der beste TV-Papa eveeeer!

Lasst uns mit diesen „Full House“-Zitaten gemeinsam in Nostalgie schwelgen.

Die besten Danny-Tanner-Zitate aus „Full House“

Ach, wie sehr haben wir diese Serie geliebt: So viele von uns sind mit „Full House“ im Fernsehen aufgewachsen. Aber kein Wunder, dass die Sitcom einen großen Einfluss auf uns hatte – immerhin konnten wir dabei zusehen, wie DJ, Stephanie und Michelle, unter der Obhut ihres Vaters Danny Tanner, zu drei tollen Frauen herangewachsen sind.

Umso härter trifft uns nun die Nachricht, dass der beliebteste TV-Dad aller Zeiten gestorben ist. Der Schauspieler Bob Saget verstarb am 9. Januar 2022 im Alter von 65 Jahren und die Fans blicken auf das Erbe zurück, das er hinterlassen hat. Hier sind einige seiner besten Zitate, die zeigen, dass er einer der bestes Serienväter überhaupt war. Los geht’s!

1. „Sauber ist gut – Dreckig ist schlecht.“

Wir mussten auf dieser Liste einfach stark und mit dem Motto der Familie Tanner beginnen. Wir wissen, dass Sauberkeit der Schlüssel zu Dannys Herzen ist, und er versuchte, seinen Töchtern dieselben Werte zu vermitteln. Obwohl es nicht immer so aussah, hörten sie zu.

2. „Wie eine Person von außen aussieht, ist nicht wichtig – viel wichtiger ist wie der Mensch von innen ist.“

In einer Episode der vierten Staffel sehen die Zuschauer, wie DJ (Candace Cameron Bure) mit ihrem Körperbild kämpft. Sie ist zu einer Poolparty eingeladen und fühlt sich noch nicht bereit für den Badeanzug. Also beschließt sie, eine Crash-Diät zu machen, um schnell viel Gewicht zu verlieren. Aber als Danny das herausfindet, sorgt er dafür, dass DJ weiß, wie wichtig es vor allem ist, ein guter Mensch zu sein. Wir sagen nur Amen!

3. „Darüber reden – das hilft mir. Über die Erinnerungen zu reden. Das hält sie in deinem Herzen.“

Jetzt wird’s besonders emotional. Wie Fans der Serie wissen: Dannys Frau Pamela Tanner ist vor Beginn der Show gestorben. Aber da sie auch DJ, Stephanie (Jodie Sweetin) und Michelles (Mary-Kate und Ashley Olsen) Mutter, sowie Jesse Katsopolis (John Stamos) Schwester und mit Joey Gladstone (Dave Coulier) befreundet war, trauert das ganze Haus durchgehend um ihren Tod. Diese einfachen, aber erhebenden Worte hielten alle am Laufen, wenn sie sich niedergeschlagen fühlten.

4. „Bitte finde neue Freunde.“

Wie genial war bitte die Beziehung zwischen Danny Tanner und Kimmy Gibbler (Andrea Barber), DJs bester Freundin!? Nicht immer sind Eltern mit dem Freundeskreis ihrer Kinder zufrieden. In „Full House“ wird das Ganze auf die Spitze getrieben. Die Hassliebe zwischen Kimmy und Danny könnte nicht unterhaltsamer sein.

5. „Siehst du, Michelle? Joey ist ein Junge und kann Ballett machen. Und du und Tante Becky sind Mädchen und ihr könnt Autos bauen. Solange du niemandem weh tust, kannst du tun, was du willst.“

Danny Tanner schafft Geschlechterrollen ab und bringt seinen Töchtern bereits in jungen Jahren wichtige Lektionen bei. In einer Episode baut Michelle mit Tante Becky (Lori Loughlin) ein Go-Kart, wird dann aber entmutigt, als sie herausfindet, dass Jesse und Danny sich deswegen über Becky lustig machen. Danny hat es vielleicht auch kurz vermasselt, indem er sich über Becky lustig gemacht hat, aber am Ende macht er es wieder wett!

6. „Das ist Danny Tanner, der dich daran erinnert, dass Disco niemals sterben wird!“

Auch wenn seine drei Töchter das vielleicht anders sehen: Danny ist ein verdammt cooler Vater. Es mag vielleicht nicht immer so aussehen – aber von Zeit zu Zeit sehen wir seine wahre Größe durchscheinen.

7. „Denk daran, wenn Kinder am wenigsten liebenswert erscheinen, bedeutet dies, dass sie am meisten Liebe brauchen.“

Mit dieser Weisheit schließen wir unsere Liste ab. Ganz klar: Kaum eine andere Serienfigur war so mitfühlend und verständnisvoll wie Danny Tanner. Dazu gab er seinen Töchtern stets die richtigen Werte mit auf den Weg. Er bleibt unvergessen!