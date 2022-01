Ganz Hollywood trauert: Bob Saget ist im Alter von 65 Jahren überraschend verstorben. Mit einem emotionalen Statement meldet sich nun seine Witwe Kelly Rizzo zu Wort.

Kelly Rizzo bittet bei seinen Fans um Zeit, damit sie ihre Trauer bewältigen kann.

Ehefrau Kelly Rizzo trauert um Ehemann Bob Saget

Der Schock bei Familie, Kollegen und Fans sitzt immer noch tief: Am 9. Jänner wurde der beliebte „Full House“-Star Bob Saget tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Eine Autopsie ergab aber keine Hinweise auf ein Verbrechen oder Drogenkonsum. Nachdem Bob Sagets Kollegen bereits zahlreich via Social Media Abschied nahmen, äußert sich nun auch seine Ehefrau Kelly Rizzo erstmals öffentlich.

In einer äußerst emotionalen Stellungnahme, die dem US-Magazin People vorliegt, heißt es: „Mein ganzes Herz. Bob war mein Ein und Alles. Ich bin am Boden zerstört und kann es nicht glauben. Ich bin zutiefst berührt von der überschwänglichen Liebe und Anerkennung unserer Freunde, der Familie, seiner Fans und seiner Kollegen.“

Der Schock über den plötzlichen Verlust ihres Mannes sitzt noch immer tief bei Kelly Rizzo. Sie bittet daher um Zeit, damit sie ihre Trauer bewältigen kann. „Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist und die Nachricht nicht mehr so frisch ist, freue ich mich darauf, mehr von Bob mit der Welt zu teilen. Zu teilen, wie viel er mir bedeutet hat, allen um ihn herum, und auch, wie viel ihm seine Fans und Freunde bedeutet haben. Danke, dass ihr meine Privatsphäre in dieser Zeit respektiert“, erklärt Rizzo.

Bob Sagets letztes Telefonat mit seiner Frau

Wie das Magazin People außerdem berichtet, soll Bob Saget nur wenige Stunden vor seinem Tod mit seiner Frau telefoniert haben. Der „Full House“-Star soll laut dem Bericht nach seiner Stand-up-Show am Samstag in Florida „in den frühen Morgenstunden am Sonntag“ mit Rizzo gesprochen haben. Saget „war so aufgeregt, von einer großartigen Show zu kommen und er klang wirklich glücklich“, so die Quelle. „Er sollte am nächsten Tag nach Hause fliegen“, fügt der Insider hinzu. Als Rizzo später nichts von ihrem Mann hörte, rief sie das Hotel an und es wurde ein Sicherheitsdienst auf das Zimmer geschickt.

Bob Saget und die Fernsehmoderatorin lernten sich 2015 kennen. Drei Jahre später, im Jahr 2018, gaben sie sich dann das Jawort.