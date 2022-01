Wer keine großen Erwartungen hat, kann auch nicht enttäuscht werden – so heißt es zumindest! Und dennoch müssen wir alle hin und wieder mit einer großen Enttäuschung zurechtkommen. Drei Sternzeichen können sich schon darauf gefasst machen, bereits Anfang des Jahres enttäuscht zu werden.

Aber keine Panik: Nur weil dein Tierkreiszeichen dabei ist, heißt das nicht, dass dein ganzes Jahr schlecht wird. Es bleibt noch genug Potenzial für ein tolles Jahr.

Krebs

Der Krebs ist ja bekanntlich von Natur aus besonders sensibel und so ist es gar nicht verwunderlich, dass ihn schon kleine Streitereien völlig aus der Bahn werfen. Doch nun muss der Krebs besonders stark sein. Das Wasserzeichen sollte sich nämlich auf eine größere Herausforderung einstellen, denn seine Beziehung wird von einer Sekunde auf die andere auf eine harte Probe gestellt. Ihr Herzensmensch wird die Krebse wohl bitter enttäuschen. Doch es muss deswegen nicht alles vorbei sein: Vielleicht stärkt das Ganze am Ende sogar die Beziehung.

Steinbock

Der Anfang des Jahres 2022 ist beim Steinbock leider ganz sicher nicht die Zeit in der er der großen Liebe begegnet. Tatsächlich wird es viel mehr eine Bekanntschaft sein, die er für echte Liebe gehalten hat, dabei war es nur jemand der es „unverbindlich“ halten wollte. Und das enttäuscht den Steinbock zutiefst, weil er sich einfach mehr erhofft hat. Aber wie heißt es so schön: Aufstehen und Krönchen richten. Im Sommer geht‘s dann schon wieder bergauf!

Stier

Uiuiui die Stiere trifft es Anfang des Jahres richtig hart. Eine geliebte Person nutzt ihr Vertrauen aus und baut richtig Mist! Daran könnte nun sogar eine langjährige Freundschaft zerbrechen, denn dass sie so gemein hintergangen werden, nehmen sich sich besonders schwer zu Herzen. Aber man muss auch nicht krampfhaft an jeder Freundschaft festhalten. Für dieses Sternzeichen ist es an der Zeit sich von toxischen Menschen zu lösen. Dann steht einem erfolgreichen Jahr nichts im Wege.