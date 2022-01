Der beliebte „Full House“-Star Bob Saget ist überraschend mit 65 Jahren gestorben. Der Schock bei seinen Fans und Schauspielkollegen sitzt tief. Jetzt äußern sich Mary-Kate und Ashley Olsen zu dem plötzlichen Tod ihres Serienvaters.

Bob Saget wurde am Sonntag tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die Todesursache ist nicht bekannt, Fremdeinwirkung oder Drogen schließt die Polizei aber aus.

Mary Kate und Ashley Olsen trauern um Bob Saget

Insgesamt acht Jahre lang standen Mary-Kate und Ashley Olsen in ihrer gemeinsamen Rolle als Michelle Tanner in „Full House“ zusammen mit Bob Saget vor der Kamera. Die Zwillinge waren gerade einmal neun Monate alt, als sie anfingen, in der Serie Bobs jüngste Tochter zu verkörpern.

Obwohl Mary-Kate und Ashley, beide 35, nicht am Netflix-Neustart der Show „Fuller House“ beteiligt waren, blieben die Schwestern über die Jahre hinweg weiterhin mit Saget in Kontakt. Erst vor wenigen Monaten offenbarte Saget im Podcast von Schauspieler Michael Rosenbaum „Inside of You“: „Ashley und Mary-Kate, ich liebe sie so sehr. Wenn ich in New York bin oder wenn sie hier sind, sehen wir uns, wann immer wir können.“

Umso härter trifft Mary-Kate und Ashley wohl die Nachricht des plötzlichen Ablebens ihres Serienvaters.

„Er wird weiterhin an unserer Seite sein“

Neben seinen ehemaligen „Full House“-Kollegen John Stamos und Candace Cameron Bure haben sich nun auch Mary-Kate und Ashley Olsen zu dem plötzlichen Tod ihres Serienvaters zu Wort gemeldet. In einem Statement der beiden Schauspielerinnen gegenüber Page Six heißt es: „Bob war der liebevollste, mitfühlendste und großzügigste Mensch. Wir sind tief betroffen, dass er nicht mehr länger unter uns ist, aber wir wissen, dass er weiterhin an unserer Seite sein wird, um uns so würdevoll zu führen, wie er es immer getan hat. In Gedanken sind wir bei seinen Töchtern, seiner Frau und seiner Familie“.

Auch Pete Davidson und Jim Carrey äußern sich

Auch andere Kollegen verneigen sich vor „einem der nettesten Menschen der Welt„. So ließ der „Saturday Night Live“-Star Pete Davidson, der selbst nicht in sozialen Medien unterwegs ist, auf Twitter ein längeres Statement veröffentlichen. In diesem steht geschrieben: „Als ich jünger war, hat er mir mehrmals im Laufe unserer Freundschaft geholfen, einige schwere psychische Probleme zu überwinden. Er hat stundenlang mit meiner Mutter telefoniert und versucht, mir auf jede erdenkliche Weise zu helfen – er hat uns mit Ärzten in Verbindung gebracht und mit neuen Dingen, die wir ausprobieren konnten.“

„Ich liebe dich Bob und es war mir eine Ehre dich kennengelernt haben zu dürfen.“, schreibt Davidson.

Und auch der Schauspieler Jim Carrey postete auf Twitter ein Statement. Zu einem gemeinsamen Foto mit Saget schrieb der Superstar: „Der wunderbare Bob Saget ist heute im Alter von 65 Jahren verstorben. Er hatte ein großes, großes Herz und einen wunderbar schrägen Humor. Er schenkte der Welt viel Freude und lebte sein Leben um des Guten willen.“