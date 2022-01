In seiner Rolle als Danny Tanner in der beliebten US-Serie „Full House“ wurde Bob Saget weltbekannt. Nun ist der Schauspieler und Comedian im Alter von 65 Jahren völlig überraschend gestorben.

Der amerikanische Schauspieler wurde tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden.

„Full House“-Star Bob Saget ist tot

Traurige Nachrichten aus den USA: Der „Full House„-Star Bob Saget ist überraschend verstorben. Nach Angaben der Polizei wurde die Leiche des US-Schauspielers am Sonntag in einem Hotelzimmer in Orlando entdeckt. Die Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Pressemitteilung hätten die Ermittler am Unglücksort aber keine Spuren eines Verbrechens oder von Drogenkonsum feststellen können. Saget wurde 65 Jahre alt.

Der Standup-Comedian war gerade in Florida auf einer Bühnentour unterwegs. Die Tour quer durch die USA sollte bis Juni andauern. Nach einem Auftritt in der Nacht zum Sonntag hatte sich Saget noch auf Twitter an seine Fans gewandt.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

Der seit 2018 in zweiter Ehe verheiratete Schauspieler war vor allem für seine Rolle in der Hit-Sitcom „Full House“ bekannt, die von 1987 bis 1995 beim US-Sender ABC ausgestrahlt wurde. Er wirkte außerdem von 2016 bis 2020 auch in der erfolgreichen Fortsetzung „Fuller House“ mit.

Schauspiel-Kollegen trauern

Seine „Full House“-Co-Stars zeigen sich geschockt vom plötzlichen Tod ihres langjährigen Freundes. So twitterte John Stamos noch am Sonntag: „Ich bin am Boden zerstört“. Weiters schreibt der 58-Jährige: „Ich stehe völlig unter Schock. Nie wieder werde ich so einen Freund wie ihn haben. Ich liebe dich so sehr, Bobby.“

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

Auch Bob Sagets On-Screen-Tochter Candace Cameron Bure schrieb in den sozialen Medien: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen einfach die Worte. Bob war einer der besten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Ich habe ihn so geliebt.“