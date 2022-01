Forscherinnen und Forscher entdeckten in Kamerun eine neue Baumart. Und bei der Namensgebung ließen sie sich offenbar etwas ganz Besonderes einfallen. Denn sie benannten die neue Baumart aus dem Ebo-Wald nach Hollywood-Star Leonardo DiCaprio.

Anlass ist sein Naturschutz-Aktivismus.

Baumart von Forschern nach Leonardo DiCaprio benannt

Es ist eine Auszeichnung, die sich der Schauspieler nicht so einfach in sein Regal stellen kann. Denn eine neue Baumart wird wohl nicht einfach so neben seinen Oscar und den Golden Globe passen. Forscherinnen und Forscher entdeckten kürzlich im Ebo-Wald in Kamerun eine neue Baumart und gaben ihr den Namen „Uvariopsis dicaprio“. Namensgeber ist also der Hollywood-Star Leonardo. Grund dafür ist sein großer Naturschutz-Aktivismus. Im Jahr 2020 hatte sich der „Titanic“-Darsteller nämlich gegen die Abholzung mehrerer seltener Baumarten im Ebo-Wald eingesetzt. Dafür nutzte er vor allem seine Reichweite auf den sozialen Medien und macht auf die Regenwaldabholzung und die Bedrohung zahlreicher Baumarten aufmerksam.

Einzigartige Pflanze gibt es nur in Ebo-Wald

Den außergewöhnlichen Namen der Pflanze gaben die Wissenschaftler über das Wissenschaftsmagazin Peer J bekannt. Wer die einzigartige, nach DiCaprio benannte, tropische Pflanze betrachten möchte, muss dafür aber nach Kamerun. Denn man findet sie nur im Ebo-Wald. Der Baum trägt glänzende, gelb-grüne Blüten, wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschreiben. „Dieser bedrohte und spektakuläre Baum ist nach dem amerikanischen Schauspieler und Naturschützer Leonardo DiCaprio benannt„, schreiben die Wissenschaftler. „[Er] hatte ich im Jahr 2020 mehrere Monate lang und intensiv in den sozialen Medien engagiert, um auf die angekündigte Abholzungskonzession aufmerksam zu machen“, argumentierten sie weiter.

Der Schauspieler hat sich nun also nicht nur auf der Leinwand verewigt, sondern auch als Namensgeber einer einzigartigen Pflanze.