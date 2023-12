Ihr glaubt in eurem Zuhause hat der Christmas Spirit seinen Höhepunkt erreicht? Dann solltet ihr definitiv einen Blick in das Haus der Jeromins werfen. Denn geschmückte Weihnachtsbäume sind ihre Spezialität.

Sie haben in ihrem Haus so viele Bäume stehen, dass sie damit sogar einen Weltrekord aufgestellt haben.

Hunderte Weihnachtsbäume in unterschiedlichsten Designs

555 Bäume finden sich in dem Haus von Susanne und Thomas Jeromin aus Niedersachsen. Aber nicht irgendwelche Bäume. Denn das Paar gehört offenbar zu den Weihnachts-Superfans und schmückt Jahr für Jahr jede Menge Bäume in den unterschiedlichsten X-Mas-Looks. Da stehen auch schon mal geschmückte Weihnachtsbäume im Badezimmer, im Schlafzimmer oder eben auch im Flur. Nahezu kein Winkel im Hause Jeromin schreit nicht „Weihnachten“. Mal sind sie im klassisch-weihnachtlichen rot; mal findet man in dem Haus aber auch „Star Wars“- Weihnachtsbäume, die wie Stormtrooper und Darth Vader aussehen. Auch ein nicht ganz jugendfreier Baum mit Brust-Ornamenten versteckt sich im Haus.

Dekostücke, die die beiden das ganze Jahr über mitnehmen und auch auf ihren Urlauben immer wieder Ausschau halten. „Weihnachten ist für mich das ganze Jahr“, betont Thomas gegenüber „NDR“. Um das Winter-Wunderland pünktlich für den Dezember fertig zu haben, startet er schon am 1. Juni mit dem Dekorieren. Und das kostet natürlich nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Einen fünfstelligen Betrag hat die Familie mittlerweile in die Weihnachtsdeko investiert. Denn neben den Bäumen und den 108.000 benötigten Weihnachtskugeln gibt es in dem 100 Quadratmeter großen Haus natürlich auch jede Menge kleine Weihnachtshäuschen, Sterne, Lichter und Co.

Eigenen Rekord gebrochen

Doch das Investment hat sich für die beiden offenbar ausgezahlt. Denn mit 555 geschmückten Bäumen in ihrem Haus haben die beiden einen Weltrekord aufgestellt.

Das Schönste an der ganzen Aktion: von einem Wettstreit mit anderen Baumschmücker:innen sind die beiden weit entfernt. Denn der Rekord, den sie jetzt gebrochen haben, war ihr eigener. Zuvor hatten sie in ihrem Haus ganze 444 geschmückte Weihnachtsbäume stehen.