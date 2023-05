Es ist zwar jetzt schon ein bisschen her, seit wir „Queen Charlotte“ durchgebinged haben, die Serie lässt uns aber einfach nicht los! Ganz besonders die Fan-Theorien, die die Story noch tragischer machen, packen uns gerade!

Wir haben drei von ihnen für euch zusammengestellt – und beurteilen auch gleich, wie tragisch sie sind.

„Queen Charlotte“: Riesiger Hype um „Bridgerton“-Prequel

Für Fans von „Bridgerton“ gab es diesen Mai eine ganz besondere Belohnung, während sie auf die dritte Staffel warten. Denn die Prequel-Serie „Queen Charlotte“ zeigt uns endlich die Geschichte der charismatischen Queen und gibt Einblicke in ein Leben, das nach Außen hin zwar glamourös und elitär wirkte, eigentlich aber von Kummer und Schicksalsschlägen geprägt war.

Insgesamt sechs Folgen lang begleiteten wir eine junge Charlotte auf dem Weg zur Königin, erfuhren mehr über ihren Ehemann George und seine mentalen Probleme – und können einfach nicht genug von all den Geschichten bekommen. Bis wir (hoffentlich) in einer zweiten Staffel noch mehr Details über die Royals bekommen, bleibt uns also eigentlich nichts anderes übrig, als uns in Fan-Theorien zu verlieren, die dem Geschehen noch mehr Tiefe geben – und auch jede Menge Dramatik.

1. Queen Charlotte und ihre ausgefallene Garderobe

Da wäre zum Beispiel jene Theorie über Queen Charlottes Garderobe, die derzeit die Runde auf TikTok macht. Denn eifrigen Fans ist aufgefallen, dass die ältere Queen in den „Bridgerton“-Staffeln Kleider trägt, die eigentlich schon aus der Mode gekommen sind. Während die anderen Frauen der Gesellschaft die schlichteren Empire-Kleider tragen, setzt die Queen noch auf pompöse und ausladende Röcke. Nach der Prequel-Serie ist für Fans klar: die Wahl der Garderobe hängt mit George zusammen.

Denn wie wir wissen ist dieser mit zunehmendem Alter immer mehr verwirrt, erkennt oft seine eigene Frau nicht und weiß nicht, wo er ist. Für ihn ist die Zeit nicht vergangen, er weiß oft nicht, dass er mittlerweile schon deutlich älter ist und sogar erwachsene Kinder hat. Fans sind sich deshalb sicher: Charlotte will ihrem geliebten George mit ihren Kleidern ein Gefühl der Sicherheit geben und dafür sorgen, dass ihr Ehemann sie erkennt. Dadurch ist auch Charlotte – zumindest was ihre Garderobe angeht – in der Zeit stehengeblieben – und vermittelt ihrem George ein Gefühl von Geborgenheit.

Taschentuch-Alarm: 😭😭😭😭/5

I’ve been bawling my eyes out since I’ve heard the theory saying that queen charlotte still wears extravagant wigs and gowns of the georgian era, even during the bridgerton regency era where everyone wore much simpler dresses just so that it wouldn’t confuse george. 😭 — sam. (@itsyasami) May 12, 2023

2. Ist Reynolds gestorben?

Auch die zweite Fan-Theorie hat mit den Liebenden der Show zu tun. Jedoch nicht mit Charlotte und George, sondern dem geheimen Favoriten-Paar: Brimsley und Reynolds. Die beiden Butler sind vielen Fans nämlich im Laufe des Prequels sehr ans Herz gewachsen. Umso tragischer war es für sie deshalb, dass von Reynolds keine ältere Version gezeigt wird. Sehr schnell regte sich online deshalb eine große Sorge: Ist Reynolds etwa gestorben? Wurde die geheime Liebe der beiden durch einen Schicksalsschlag zerstört? Vor allem jene Szene, in der der ältere Brimsley alleine tanzt, machte für viele klar: diese Liebe endete auf tragische Weise.

Während online derzeit die ausgefallensten Theorien zu der Beziehung der beiden kursieren, klärt Serienmacherin Shonda Rhimes dieses Gerücht auf. Denn auf ihrer Webseite stellt sie klar: Reynolds ist nicht tot! Was genau mit ihm passiert, deutet sie aber nur sehr vage an. „Ich fand die Idee, dass der Dienst die Oberhand gewinnt, wirklich interessant. Wenn man Brimsley alleine sieht, soll das genau das vermitteln“, verrät sie. Heißt das also, dass sich die beiden wegen ihres Jobs getrennt haben? Oder steckt doch mehr dahinter? Könnte Reynolds doch noch auftauchen und haben die beiden doch noch eine Chance auf ein Happy End? Tja, das bleibt wohl abzuwarten!

Taschentuch-Alarm: 😭😭/5

3. Was passiert nach dem Staffelfinale

Apropos abwarten: Ob eine zweite Staffel von „Queen Charlotte“ folgt, ist derzeit noch nicht bekannt. Doch nachdem die Figur leicht an die reale britische Königin Charlotte angelehnt sein soll, suchen viele Fans ihre Antworten in der Geschichte. Und die sind ziemlich tragisch. Denn als wir in einer der letzten Szenen der Staffel sehen, dass die Königin endlich Großmutter wird, könnte das ein düsterer Hinweis sein, betont eine Userin auf TikTok.

Denn die echte Queen Charlotte verstarb im November 1818; nur sechs Monate bevor ihre Enkelin – die spätere Queen Victoria – geboren wurde. Sie sollte also niemals die Enkelin kennenlernen, um die zumindest die fiktive Version von Charlotte in der Serie so sehr gekämpft hat. Ihr großer Wunsch, die Linie von ihr und George fortzuführen, wurde jedoch erfüllt.

Taschentuch-Alarm: 😭😭😭😭😭/5