Bereit für den wohl schönsten Beautytrend des Sommers? Diese Saison lassen wir uns in Sachen Make-up von den sonnigen Orangenplantagen in Italien inspirieren. Die Farbe Knallorange finden wir jetzt nämlich nicht mehr nur in unserem Lieblingssommerdrink, sondern auch auf unseren Gesichtern.

Wir verraten euch hier, wie ihr den fruchtigen Trendlook umsetzen könnt.

Orangespritz: Hier kommt der schönste Make-up-Trend des Sommers

Wir wissen ja nicht wie es euch geht, aber wir sind mehr als ready für den Sommer. Passend dazu haben wir nun einen neuen Beautytrend für euch parat, der euch direkt in den Urlaub manövriert. „Orangespritz“ lautet nämlich DER Make-up-Trend der Stunde und lässt gleich mal die Herzen aller Beauty-Enthusiasten höher schlagen. Auf Tiktok verzeichnet der Hashtag zu dem Trend bereits über 1,5 Mio. Aufrufe. Inspiriert von den sonnenverwöhnten Landschaften und der mediterranen Lebensfreude, zaubert dieser Trend eine unglaubliche Leuchtkraft und Frische in das Gesicht. Wie? Indem wir bei unserer Make-up-Routine ganz gezielt auf ein knalliges Orange setzen.

Die Farbe ist einfach perfekt für alle, die „la dolce vita“ in ihrem Make-up hochleben lassen wollen. Egal ob für die nächste Sommerparty oder den Alltag – mit orangen Highlights im Make-up seid ihr mega angesagt unterwegs. Und liebe missen, gerade im Sommer können wir uns ruhig mal etwas trauen, oder? Eben! Und das beste: Orange passt so gut wie jedem Hauttyp. Ihr seid noch skeptisch und die Farbe ist euch zu extrem? Keine Sorge, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, den fruchtigen Look zu gestalten.

So setzt ihr den Trend um

Ein frischer Teint ist die perfekte Basis für den Orangespritz-Look. Bevor es an das Make-up geht, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass eure Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt ist. Moisturizer, Seren und Co. sind hier essenziell. Danach setzt ihr am besten auf eine leichte Foundation oder eine getönte Sonnencreme, um kleine Unreinheiten abzudecken und einen natürlichen Glow zu erzeugen. Dann geht es auch schon unsere neue Lieblingsfarbe …

1. Eyes

Mono-Colors liegen diesen Sommer so richtig im Trend. Wenn ihr hier nun auf orangen Lidschatten setzt, ist der Wow-Effekt garantiert. Am besten arbeitet ihr mit einem wasserfesten Lidschatten mit cremiger Textur. So hält das Ergebnis auch bei heißen Temperaturen. Wer es gerne etwas auffälliger mag, kann auch farbigen Eyeliner verwenden. Entweder ihr tragt einen dicken Lidstrich am Oberlid auf oder ihr wagt euch an grafischen Formen à la Euphoria. Wer mag, kann die Wimpern auch noch mit oranger Mascara tuschen.

2. Blush

Wem knalliger Eyeshadow und Mascara too much ist, kann sich mit Blush erst mal an den orangefarbenen Trend herantasten. Rouge in einem pastelliges Apricot, bringt eure Wangen förmlich zum Strahlen und verleiht euch einen unaufdringlichen Sommer-Glow. Abgerundet wird der Look am besten noch mit Highlighter auf den Schläfen.

3. Lips

Auch die Lippen freuen sich über den Kuss mit einer Orange. Hier bleibt es euch überlassen, ob ihr auf knalliges Orange setzten wollt, oder doch lieber auf einen zarten Apricot-Ton. Für einen sauberen Look zeichnet ihr die Lippen zuerst mit einem Konturenstift nach. Danach wird der Lippenstift aufgetragen. Mit reichlich Gloss seid ihr diesen Sommer besonders im Trend. Wer für tagsüber etwas dezenter mag, trägt die Orangespritz-Lips zu brauner Mascara.