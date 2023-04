Der neue Star in der Kosmetiktasche: Braune Mascara! Ja, ihr habt richtig gelesen. Der Beautyklassiker in Schwarz hat 2023 offenbar endgültig ausgedient – zumindest scheint TikTok jetzt ganz begeistert von der softeren Mascarafarbe zu sein. Aber auch Stars wie Hailey Bieber und Kaia Gerber setzen immer öfter auf den Trend.

Wir verraten euch, wieso wir diesen Mascaratrend einfach lieben.

Braune Mascara erobert das Beautyuniversum

Ist euch Folgendes schon mal passiert? Ihr seid in die Drogerie, um eure Lieblingsmascara zu shoppen. Doch dann der Fauxpas. Daheim stellt ihr fest, dass ihr aus Versehen, zur braunen statt schwarzen Wimperntusche gegriffen habt. Was früher als totaler Fail galt, ist 2023 aber total angesagt. Denn: Braune Mascara ist aktuell der letzte Schrei in der Beautyszene. Vor allem auf TikTok finden sich bereits unzählige Fans von dem Trend. So verzeichnet der Hashtag #brownmascara mittlerweile alleine auf der Videoplattform milliardenfache Aufrufe.

Yes, we know. Schwarze Mascara gehört eigentlich ohne wenn und aber zu jeder soliden Make-up-Routine. Doch ein Farbwechsel kann sich für Beautyaddicts tatsächlich lohnen. Bester Beweis: Hailey Bieber. Auch das Model hat sich von stark schwarz getuschten Wimpern verabschiedet und setzt viel lieber, wie erst kürzlich beim legendären Musikfestival Coachella, auf den natürlicheren Wimpern-Look.

Deshalb lieben wir den Trend

Braune Wimperntusche sorgt für einen weicheren und trotzdem aufregenden Look. Egal ob für den Alltag, das nächste Date oder das After-Work-Event – kastanienbraune Lashes sind auch perfekt für alldiejenigen, die einen cleanen Look lieben. Denn sie bringen nicht nur Abwechslung in euer Make-up-Game, sie wirken zudem besonders natürlich und setzen die Augen optimal in Szene.

Das Geheimnis: die Augenpartie wird durch den Braunton zwar betont, wirkt aber durch die hellere und wärmere Farbe viel weicher. Die Wimpern werden verlängert, ohne dabei künstlich zu wirken. Und das beste: der natürliche Farbton passt einfach zu jedem Teint. Und auch in puncto Augenfarbe kann man mit brauner Mascara nichts falsch machen. Braune Wimpern harmonieren nämlich zu blauen wie grünen Augen. Sie betonen aber auch das Gold in haselnussbraunen Augen und bringen ebenso dunkelbraunen Augen zum Strahlen. One color fits all – lieben wir!

So geht der Look

Wer sich einen einen ultra cleanen Look á la Hailey Bieber wünscht, sollte auch bei dem restlichen Make-Up eher auf dezente Highlights setzen. Wählt statt einer deckenden Foundation, lieber eine zarte BB-Cream oder einen Tinted Moisturizer. Rötungen, Pigmentflecken und Augenringe könnt ihr dann mit etwas Concealer kaschieren. Streicht dann mit der Fingerspitze etwas cremiges Rouge auf die Wangen und die Lippen. Etwas Highlighter auf die Schläfen, die Augenbrauen werden durch transparentes Gel ganz natürlich in Form gebracht. Jetzt kommt die braune Mascara zum Einsatz. Tuscht die Wimpern ordentlich – vor allem den äußeren Wimperkranz. Das lässt eure Augen gleich noch wacher wirken.

Es steht eine Party an oder ihr wollt einfach einen zusätzlichen Eyecatcher? Dann könnt ihr die braunen Lashes mit einem farbigen Eyeliner kombinieren. Blau, Gelb oder doch vielleicht sogar ein sattes Pink? Durch die dezentere Mascarafarbe kommt der knallige Lidstrich richtig gut zur Geltung. Viel Spaß beim Nachschminken!