Wer sich schon den ein oder anderen Liebesfilm angeschaut hat, weiß, wie cheesy diese Filme sein können. Aber Hand aufs Herz, wer von euch genießt nicht mal einen kleinen Liebesbeweis und ein wenig Romantik? Genau, jeder! Trotzdem werden solche Gesten immer wieder als „Kitsch“ heruntergespielt und zerstören damit irgendwie den intimen, süßen Moment.

Wir müssen endlich mutiger werden und zu den kitschigen Seiten in unseren Beziehungen stehen!

Aus diesen 3 Gründen sollten wir in Beziehungen wieder kitschig sein

Wenn wir uns Schnulzen ansehen, dann geben wir uns freiwillig den süßen und gefühlsbeladenen Bildern der Liebe hin. Doch egal, wen man fragt – viel zu oft hat romantischer Kitsch leider einen schlechten Ruf. Viele argumentieren damit, dass es Gefühlsduselei ist und nicht der Realität entspricht. Dabei hatten doch schon so viele von uns ein ultra kitschiges Date mit allem drum und dran. Und war es schlimm? Wir glauben nicht.

Doch nach der verlorenen „Ersten Liebe“ haben viele von uns den romantischen Traum von der Liebe aufgegeben. Vielleicht ist der erste große Herzschmerz der Grund dafür, dass wir glauben, die Vorstellung der romantischen Liebe sei eine Illusion. Aber unserer Meinung nach braucht jede Beziehung ein bisschen Kitsch, und zwar aus diesen drei Gründen:

1. Kitsch kann romantisch sein

Romantik ist natürlich ein weiter Begriff und für jeden gehört hier etwas anderes dazu. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber eine Beziehung ohne romantische Dates und den ein oder anderen Liebesbrief ist doch nur die halbe Miete. In jedem von uns steckt doch noch der 16-jährige Teenager, der sich über jede Geste freut, die zeigt, wie viel wir unserem Partner oder unserer Partnerin bedeuten. Und wir dürfen nie vergessen: Die Dosis macht das Gift. So ist es auch mit dem Kitsch. Taucht der Partner oder die Partnerin den Raum also in warmes Kerzenlicht und serviert uns ein selbst gekochtes Essen – dann ist das Kitsch, zu dem wir stehen müssen.

2. Kitsch ist Alltagsflucht

Der Alltag ist manchmal hart und trist. Im Beruf, in der Schule oder in der Uni kann es hin und wieder nämlich ganz schön stressig werden. Und gerade da können kitschige Situationen zum willkommenen Ausweg aus der Abwärtsspirale der Alltagsroutine werden. Schließlich ist Kitsch nichts, das jeden Tag passiert. Wenn also ein kleines süßes Post-It mit „Ich liebe dich“ am Computer hängt, ist das der kleine Liebesanker, der uns davor rettet, in der stressigen Alltagsflut hinfort getragen zu werden.

3. Kitsch in der Liebe ist einzigartig

Zu guter Letzt teilen wir kitschige Momente wirklich nur mit einer einzigen Person, und zwar mit unserem Partner oder unserer Partnerin. Das macht es zu etwas ganz Besonderen. Wenn wir also das nächste Mal kurz davor sind, eine romantisch-kitschige Situation mit den Worten , „Das ist aber kitschig“, zu kommentieren, dann sollten wir uns das noch einmal überlegen. Denn der Moment ist und bleibt einzigartig, weil es mit der Person passiert, die wir lieben.