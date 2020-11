Jeder Mensch ist einzigartig. Doch deine Lieblings-Sportart sagt dennoch einiges über deine Persönlichkeit aus.

Das sagt deine liebste Sportart über dich aus:

1. Fußball

Fußball oder andere Ball-Sportarten zählen wohl zu den absoluten Klassikern. Und genau so sind auch die Leute, die sie ausüben. Sie lieben es, jeden Modetrend auszuprobieren und auch bei der Ernährung folgen sie gerne den neuesten Instagram-Postings. Bei ihren Freunden sind sie sehr beliebt und auf das andere Geschlecht wirken sie unglaublich anziehend. Diese Beliebtheit sorgt aber auch dafür, dass sie etwas überheblich wirken und sehr von sich selbst überzeugt sind. Tief in ihrem Inneren sind sie aber sehr sensibel und versuchen mit etwas Distanz ihre Gefühle zu schützen.

2. Bouldern

Bouldern ist bereits mehr als nur eine Sportart. Inzwischen ist es ein echter Lifestyle geworden. Menschen, die diese Sportart ausüben, lieben es zu reisen und andere Länder und Kulturen zu entdecken. Sie sind echte Abenteurer. Die Abenteuerlust wirkt sich aber auch auf ihren Freundeskreis aus. Immer wieder versuchen diese Menschen mit neuen Themen und schwierigen Gesprächen die Grenzen ihrer Freunde auszutesten. Dabei sind sie selbst unglaublich von ihrer Meinung überzeugt und sind nur schwer davon loszukriegen.

3. Bogenschießen

Bogenschießen ist eine sehr einsame Sportart. Und genau das ist es auch, was die Menschen daran so begeistert. Deshalb sind sie auch echte Einzelgänger. Im Club würden sie niemals auf die Tanzfläche gehen und richtig abgehen. Auch im Privatleben wirken sie eher schüchtern und zurückhaltend. Deshalb ist Dating oder neue Menschen kennenlernen für sie auch besonders schwer. Allerdings zählen Menschen, die diese Sportart ausüben auch zu den loyalsten überhaupt. Sobald sie sich einer Person geöffnet haben, würden sie alles für sie tun. Auch in Beziehungen sind sie unglaublich treu.

5. Boxen

Boxer stehen unglaublich gern im Mittelpunkt. Sie sind richtige Entertainer und wissen genau, wie sie sich präsentieren sollen. Ihre Freunde fordern sie immer wieder mit Diskussionen heraus und sie lieben es dabei auch recht zu haben. Insgeheim zählt aber Dating zu ihrer Lieblingssportart. Denn sie treffen sich unglaublich gern mit neuen Menschen und lieben diese gewisse Aufregung beim ersten Date. Allerdings verstecken sie mit ihrer lauten Art auch oft Unsicherheiten. Jeder, der sie besser kennt weiß, dass sie eigentlich Angst davor haben, sich zu öffnen und jemanden an sich heranzulassen.