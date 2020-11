Wir alle haben eine einzigartige Persönlichkeit. Alles, was wir erleben, prägt uns und formt unseren Charakter. Und das hört unser ganzes Leben nicht auf. Viele Dinge können uns zudem verraten, wie ein anderer Mensch so ist. Sein Lieblingstier beispielsweise.

Das verrät unsere Tierliebe über unsere Persönlichkeit:

Hund

Der Hund ist der treueste Freund des Menschen. Als Rettungs-, Polizei- oder Blindenhund sind die Vierbeiner außerdem wahre Helden, die uns in jeder Notsituation zur Seite stehen. Hunde sind aber nicht nur loyal und hilfsbereit, sie sind auch verspielt und lebensfroh. Ist der Hund dein Lieblingstier bedeutet das, dass du das Leben gerne in vollen Zügen genießt und am liebsten jede Sekunde mit den Menschen (oder Tieren) verbringst, die dir am wichtigsten sind.

Katze

Katzen sind süß, keine Frage. Aber der Grund, warum wir sie so lieben, ist wohl ihre starke Persönlichkeit und zum Teil auch – lasst uns ehrlich sein – ihre fiese Art. Die Samtpfote kann richtig kuschelig und anschmiegsam sein, wenn sie es möchte. Den Rest der Zeit lässt man sie am besten ihr eigenes Ding durchziehen. Wenn Garfield und Co. deine Lieblingstiere sind, bist du ein sehr selbstbewusstes Individuum, das seine Unabhängigkeit schätzt und ab und zu ein wenig schlechte Laune hat. Wenn du aber jemanden wirklich liebst, kannst du auch schon mal ganz schön anhänglich werden.

Pferd

Pferde sind sehr starke Tiere, weshalb sie vom Menschen auch schon seit jeher als Lastenträger oder Kutschenzieher benutzt werden. Pferde strahlen zudem eine innere Ruhe aus, weshalb auch oft in der Therapie mit ihnen arbeitet. Die Tiere lieben ihre Freiheit und lassen sich nur schwer zähmen. Ist man gutmütig und sanft zu ihnen, bleiben sie einem aber für immer treu. Ist dein Pferd dein Lieblingstier, dann liebst du das Abenteuer. Du bist gerne im Freien und erkundest die Natur. Deine Liebsten können sich aber ständig an dich wenden, wenn sie eine starke Schulter zum Anlehnen brauchen. Du bist sehr ausgeglichen und empathisch.

Wal

Wale sind die sanften Riesen der Meere. Sie schwimmen große Längen und kümmern sich liebevoll um ihren Nachwuchs. Der Wal ist das größte Säugetier der Welt und gehört zu den intelligentesten Wesen überhaupt. Wenn er es dir besonders angetan hat, dann liebst du die Ruhe und hasst das Drama. Du ziehst dich am liebsten mit einem guten Buch zurück und entspannst. Außerdem weißt du genau, was du willst im Leben und lässt dich nur schwer von deinem Weg abbringen.

Löwe

Der Löwe ist der König des Dschungels. Er ist ein begabter Jäger und hat er seine Beute erst einmal ins Auge gefasst, hat sie so gut wie keine Chance mehr. Seinen Nachwuchs verteidigt er bis zum Tod. Ist der Löwe dein Lieblingstier, bist du sehr zielstrebig, weißt genau, wie du deine Ziele erreichst und liebst es, von anderen bewundert zu werden. Für Freunde und Familie würdest du alles tun.

Bär

Der Bär ist ein sanftes Wesen, wenn er sich nicht gerade bedroht fühlt. Er sucht im Wald nach Nahrung und schläft den ganzen Winter über. Ist Meister Petz dein Favorit, dann bist du ein sehr ausgeglichener, ruhiger Mensch, der das Glück in den kleinen Dingen findet. Du liebst gutes Essen und gehst mit Freunden gerne ins Theater. Außerdem bist du sehr ausdauernd und auch in schwierigen Zeiten verlierst du nicht den Kopf. Zudem ist dein Beschützerinstinkt sehr ausgeprägt.

Kaninchen, Hamster, Ratten und Co.

Die kleinen Nager sind nicht nur als Haustiere sehr beliebt, sondern leider auch im Labor. Sie sind unheimlich süß, aber nicht gerade handzahm. Am liebsten wollen sie in Ruhe gelassen werden und nach Nahrung suchen. Wer die Meerschweinchen, Hamster und andere Nager über alles liebt, ist besonders schüchtern und introvertiert, hat dafür aber auch ein Auge fürs Detail und ist besonders geschickt.

Wolf

Der Wolf ist ein mystisches Wesen, das besonders in der Nacht als gefährlicher Jäger seine Umgebung unsicher macht. Bist du ebenso fasziniert von dem Tier wie wir, dann bist du ein besonders flexibler Mensch, der sich an jede Situation gut anpassen kann. Außerdem bist du sehr spirituell und kennst dich selbst und deine Stärken nur zu gut.

Schildkröte

Manche Schildkröten leben am Land, manche im Wasser. Einige findet man in Flüssen, andere wiederum im Meer. Ihr Panzer beschützt sie vor Feinden, dabei können sie selbst auch ziemlich fest zubeißen. Ist die Schildkröte dein Lieblingstier, bist du sehr ausdauern und hältst viel aus. Du kannst dich an jede noch so schwierige Situation anpassen und kommst nie aus der Ruhe. Du bist zwar sehr introvertiert, blühst aber unter deinen Liebsten so richtig auf.

Pinguine

Pinguine sind einfach nur cool. Liebst du Pinguine, bist auch du cool. Schau, wie cool Pinguine sind: