Es gibt viele kleine Gewohnheiten, die scheinbar unbedeutend sind, aber eine Menge über unsere Persönlichkeit aussagen. Auch, wie wir gehen, kann anderen verraten, was für einen Charakter wir haben.

Das sagt dein Gang über deine Persönlichkeit aus:

Die Vorstandsvorsitzende

Gehst du schnell und zielorientiert, ohne darauf zu achten, was um dich herum passiert? Dann bist du “die Vorstandsvorsitzende”. Du gehst aufrecht, selbstbewusst und hältst dein Kinn immer oben. So wie dein Gang ist auch deine Persönlichkeit: Du weißt genau, was du willst und wohin du gehst. Du bist zielstrebig und stark, aber auch ein bisschen egozentrisch. Du blendest die Bedürfnisse anderer oft aus und wirkst deshalb manchmal unfreundlich und streng.

Die Politikerin

Wenn du spazierst, stolzierst du mit erhobenen Hauptes durch die Straßen?Du gehst nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam? Du grüßt jeden freundlich und schenkst Kindern ein Lächeln? Dann bist du “die Politikerin”. Du gehst mit gerader Haltung und Achtsamkeit durchs Leben. Zu deinen Charakterstärken gehören Stolz und Offenheit für Neues. Du hast eine großartige soziale Kompetenz und stets ein offenes Ohr für die Anliegen deiner Mitmenschen. Du bist extrem extrovertiert und liebst Herausforderungen. Allerdings wird dir auch schnell langweilig. Manchmal kümmerst du dich außerdem zu wenig, um deine eigenen Wünsche und orientierst dich stark daran, was andere glücklich macht.

Die Schwarzseherin

Du gehst etwas langsamer als andere, dein Kopf ist nach unten gebeugt. Die Dächer der Häuser, an denen du vorbeigehst, siehst du eigentlich nicht. Du siehst meist nur den Boden? Während du gehst, machst du dir Sorgen um andere oder um deine Zukunft? Dann bist du “die Schwarzseherin”. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Denn du analysierst jede Situation und kannst daher oft potenziellen Problemen vorbeugen. Außerdem sind dir deine Liebsten besonders wichtig. Du bist zudem sehr achtsam und kümmerst dich um deine mentale Gesundheit. Dennoch solltest du aufpassen, nicht allzu pessimistisch durchs Leben zu gehen.

Die Chillerin

Du gehst entspannt im Rhythmus der Musik, die durch deine Kopfhörer kommt? Du lässt dich von nichts und niemanden aus der Ruhe bringen und gehst gut gelaunt durch die Straßen? Dann bist du “die Chillerin”. Als Chillerin gehst du mit ruhigen, gelassenen und sanften Schritten voran. Deine Haltung ist relaxt. Und auch deine Persönlichkeit strahlt Gelassenheit und innere Ruhe aus. Du machst dir nicht zu viele Sorgen und bist meistens gut drauf. Du kannst dich an den kleinen Dingen im Leben erfreuen, wie Baby-Enten im Teich oder ein schöner Sonnenuntergang. Und du hast großartige Instinkte und machst nur das, was du auch gerne tust. Auf der anderen Seite kannst du manchmal aber auch sehr faul und ziellos wirken.

Die Distanzierte

Du schaust beim Gehen ständig auf den Boden und verschränkst außerdem deine Arme? Dein Kopf ist nach unten geneigt und von deiner Umwelt bekommst du kaum etwas mit? Dann bist du wohl “die Distanzierte”. Du wirkst unnahbar und isoliert. Aber eigentlich bist du einfach nur introvertiert und denkst gerne über wichtige Dinge nach. Du bist außerdem sehr empathisch und verletzlich, was dich zu einem sehr wachsamen Menschen macht – auch, wenn man es dir nicht gleich anmerkt.