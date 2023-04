Wer die erste Staffel von „The Ultimatum“ gesehen hat, weiß: diese Reality-Show hat es in sich. Denn Drama ist hier vorprogrammiert. Jetzt hat Netflix bekanntgegeben, dass die Show eine Art Spin-Off bekommt. Und in diesem nehmen ausschließlich queere Paare teil.

Der erste Teaser zeigt schon: es wird chaotisch!

„The Ultimatum: Queer Love“: Erster Teaser zur neuen Staffel

Wer sich aktuelle Dating-Reality-Shows ansieht, merkt schnell: die Paare sind meistens heterosexuell. Love-Stories über queere Paare oder Dating-Shows, die sich auf queere Kandidat:innen konzentrieren, sind auch heute noch eher Mangelware. Zwar gibt es immer wieder bisexuelle Kandidat:innen, wie zuletzt in „Perfect Match“ und „Too Hot To Handle: Germany“, der Fokus liegt jedoch meistens auch heute noch auf heterosexuellen Paaren.

Doch es sieht ganz so aus, als wolle Netflix diesen Fokus nach und nach ändern. Und zwar schon in den kommenden Wochen. Denn das Reality-Format „The Ultimatum“ bekommt eine zweite Staffel – und in dieser soll ausschließlich queeren Paaren eine Bühne gegeben werden. Zur Erinnerung: Bei „The Ultimatum“ nehmen Paare Teil, bei denen einer von beiden bereit für die Ehe ist – und der/die andere noch nicht. Eben dieser Person wird ein Ultimatum bis zum Ende der Show gestellt: entweder es folgt ein Antrag – oder die Trennung. Acht Wochen lang haben sie dafür Zeit; acht Wochen, in denen die Zweifelnden jeweils einen anderen Partner/eine andere Partnerin an die Seite bekommen und sich so einigen Krisen und Hürden stellen müssen.

Begeisterung online

Und in der neuen Staffel haben unter dem Titel „The Ultimatum: Queer Love“ jetzt fünf neue Paare die Chance, ihre Liebe unter Beweis zu stellen. Teilnehmen werden dabei nur Frauen und non-binäre Menschen, wie es in einem Statement von Netflix heißt. Eine Änderung, die online schon für jede Menge Euphorie sorgt. Denn viele Nutzer:innen auf Twitter freuen sich, dass Netflix mit dieser Entscheidung einen Schritt in Richtung inklusive Dating-Shows geht. „Ich schaue mir das meiste Reality-TV mit meiner Mutter an, und mein größter Kritikpunkt an diesen Dating-Shows ist, dass sie immer noch inklusiv sind und zeigen, wie alle Menschen lieben“, schreibt etwa eine Twitter-Nutzerin. „Ich bin so gespannt auf ‚The Ultimatum: Queer Love‘! Ich bin gespannt darauf, dass sie sieht, warum diese Darstellung nicht nur wichtig ist, sondern genauso unterhaltsam.“

SCREAMING. I watch most reality TV with my mom, and my biggest critique of these dating shows is that they still aren’t inclusive of how all people love. Mix it up! I’m so here for The Ultimatum: Queer Love! I’m excited for her to see why this representation is not only… — Luria Freeman (@lulahoop_) April 17, 2023

The Ultimatum "Queer Love" is gonna be WILD 😂😂😂 and I love that everyone looks like real life couples and not influencers. — Papa Frita 🍟 (@BiiiigBootyJudy) April 17, 2023

The Ultimatum Queer Love???? Told myself after the first season I would never watch the show again, but now I might just give it another shot — 🌻hoecialist🌻 (@maritzagisele) April 17, 2023

Und auch der erste Teaser zur Show überzeugt schon viele. Denn so viel ist nach den ersten Sekunden schon klar: es wird dramatisch, aufregend und ein einziges Chaos. Also eigentlich genau das, was wir uns von Reality-Dating-Shows erwarten. Ob „The Ultimatum: Queer Love“ jedoch hält, was es verspricht, bleibt abzuwarten. Allzu lange müssen wir aber nicht warten, denn die ersten Folgen sind schon ab 24. Mai verfügbar.