Ein Gefängnis in Österreich meldet nun den ersten Häftling, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Betroffen ist die Justizanstalt Innsbruck.

Erster Häftling positiv auf Coronavirus getestet

Ein Neuzugang wurde in der Justizanstalt Innsbruck positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigte eine Sprecherin des Justizministeriums am Mittwoch (25. März). Der Häftling dürfte zuvor im Gebiet Ischgl gewesen sein, wo er sich vermutlich infiziert hatte. Um eine weitere Ansteckung in der Haftanstalt zu verhindern, war der Insasse 14 Tage lang isoliert untergebracht.

„Die erkrankte Person war daher zu jeder Zeit isoliert und hatte nur mit geschützten Mitarbeitern der Justizwache Kontakt“, so Christina Ratz, Sprecherin des Justizministeriums. Zudem gäbe es derzeit keine Hinweise auf weitere Infektionen, heißt es aus der Justizanstalt.

Wachebeamter in Oberösterreich infiziert

Unterdessen testete auch ein Mitarbeiter der Justizanstalt Garsten in Oberösterreich positiv auf das Coronavirus. Allerdings hatte er, laut Angaben des Justizministeriums, in den Tage zuvor keinen unmittelbaren Kontakt zu Insassen. Daraufhin testete man 19 weitere Bedienstete. Doch es bestehe derzeit kein Grund zur Sorge, denn bislang seien alle Testergebnisse negativ und die getesteten Angestellten bereits wieder im Dienst. Um auf Nummer Sicher zu gehen, verläuft der Dienstbetrieb in der Justizanstalt Garsten derzeit in streng getrennten Schichten. Denn ein paar Testergebnisse stehen noch aus.