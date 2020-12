Das mit dem rechtzeitig Weihnachtsgeschenke besorgen hast du auch heuer wieder irgendwie verschwitzt? Kein Problem, wir helfen dir aus – und zwar mit diesen fünf Last Minute Geschenkideen!

Über diese Weihnachtsgeschenke freut sich nämlich garantiert jeder.

1. Schokolade

Also ganz ehrlich, wem macht man mit Schokolade eigentlich keine Freude? Na eben! Du hast keinen Plan, was du heuer verschenken sollst und bist außerdem auch mal wieder zu spät dran? Dann ab in den Supermarkt und das Milka-Regal plündern! Da gibt’s zu Weihnachten wieder mal jeeeede Menge Leckereien im Sortiment. Unsere Favorites: Die Dark Milk-Produkte. Erhältlich in jedem Supermarkt!

2. Tee

Auch mit Tee kann man zu Weihnachten absolut nichts falsch machen. Verschenke einfach etwas Wohlfühl-Zeit in Form eines kleinen Tee- & Kaffee-Packages. Wie wär’s zum Beispiel mit den 12 Bio-Teesorten des Da Salzburgers? Dort gibt es eine große Geschmacksauswahl und außerdem ist auch die Verpackung umweltfreundlich. Was will man mehr? Erhältlich im Online-Shop!

3. Blumen

Blumen sind die schönsten Worte der Natur und sie zaubern garantiert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Warum also nicht auch einfach mal welche zu Weihnachten verschenken? Solltest du heuer nicht gemeinsam mit deinen Liebsten feiern können, dann kannst du wunderschöne Sträuße außerdem auch ganz schnell und einfach verschicken. Eine tolle Auswahl gibt’s zum Beispiel bei Bloom & Wild. Die Bestellung ist super easy und die Blumen werden gut verpackt direkt bis vor die Haustüre geliefert.

4. Ein Besuch im Tiergarten

Wir müssen zu Weihnachten nicht immer materielle Dinge schenken. Wie wär’s denn zum Beispiel mit einem gemeinsamen Ausflug? Unser Tipp: Schenke einen Besuch im Tiergarten! Die Tickets dafür kannst du ganz einfach online kaufen. Und wenn du einem echten Tier-Fan eine richtige Freude machen willst, kannst du zum Beispiel auch gleich eine Jahreskarte schenken. Im Tiergarten Schönbrunn gibt’s die für 54 Euro.

5. Shopping-Gutscheine

Mit Shopping-Gutscheinen machst du nicht nur dem Beschenkten eine Freude, sondern unterstützt gleichzeitig auch noch die heimische Wirtschaft. Besorg’ einfach Gutscheine aus deinem Lieblings-Store und verschenke sie. Bei den meisten Läden gibt es mittlerweile auch schon die Möglichkeit die Gutscheine online zu kaufen und selbst auszudrucken. Besser geht Last Minute eigentlich nicht!

Merry Christmas!