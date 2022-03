Im Frühling können wir unsere Gefühle kaum zurückhalten. Doch jeder von uns zeigt das auf andere Weise. Und manche Menschen können nicht anders, als ihre Liebe mit besonders viel Romantik zum Ausdruck zu bringen. Das liegt zum Teil an den Eigenschaften ihrer Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen sind besonders romantische Partnerinnen bzw. Partner.

Fische

Der Fisch hat eine mega romantische Ader. Das träumerische und ohne sehr emotionale Sternzeichen hat auch in Beziehungen keine Scheu davor, seine Gefühle zu zeigen und seine Emotionen mit romantischen Gesten auszudrücken. Dieses Sternzeichen liebt es zum Beispiel, seiner Partnerin oder seinem Partner mit duftenden Kerzen und romantischen Ambiente etwas Gutes zu tun. Mit süßen Nachrichten und selbst gekochten Essen gibt es bei den Fischen nur Verwöhnung pur. Fische lieben es einfach, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Sie sind echte Genießer!

Löwe

Wer hätte das gedacht, auch der sonst so egoistische Löwe kann zum echten Romantiker mutieren! Allerdings nicht bei jedem. Es dauert schon seine Zeit, sich zu öffnen. Doch sobald er den richtigen Menschen an seiner Seite hat, entspannt er. Der Löwe liebt es, frisch verliebt zu sein, weshalb er seine Verliebtheit einfach nicht zurückhalten kann. Er überschwemmt seinen Liebsten oder seine Liebste förmlich mit Romantik. Er plant gerne romantische Filmabende mit gutem Wein und kitschigen Liebesschnulzen, bei denen auch mal die ein oder andere Träne fließen darf.

Wassermann

Eigentlich würde man dem Wassermann nicht nachsagen, dass in ihm ein Romantiker steckt. Doch für die „Große Liebe“ tut er einfach alles. Wenn ihm jemand richtig am Herzen liegt, dann lässt sogar er Romantik zu. Es braucht allerdings ein bisschen Zeit. Denn dieses Sternzeichen verliebt sich nicht so schnell. Der Wassermann ist vorsichtig und vertraut nicht sofort jedem. Doch sobald es um ihn geschehen ist, dann kann er nicht anders, als es in überschwänglich, romantischen Gesten zu zeigen.