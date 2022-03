Die Gerüchteküche in Hollywood brodelt erneut heftig. Denn Sydney Sweeney wurde mit einem verdächtigen Diamantring am Ringfinger gesichtet. Nun bestätigt das Promiportal PEOPLE, dass sie mit ihrem Freund Jonathan Davino verlobt ist.

In ihrem Verlobten habe sie neben der großen Lieben auch ihren besten Freund gefunden, so eine Quelle.

Sydney Sweeney ist verlobt

Der „Euphoria“-Star und ihr langjähriger Jonathan sind offiziell verlobt. Zumindest, wenn es nach dem People-Magazine geht. Anfang der Woche wurde die „Euphoria“-Darstellerin mit einem Diamantring am linken Ringfinger in Los Angeles gesichtet. Bisher hielt die Schauspielerin ihr Liebesleben aus dem Rampenlicht. „Ich treffe mich nicht mit Leuten, die im Rampenlicht stehen“, erklärte sie der Cosmopolitan in einem Interview Anfang des Jahres.

„Ich treffe mich nicht mit Schauspielern oder Musikern oder irgendjemandem aus der Unterhaltungsbranche, weil ich auf diese Weise ganz normal Syd sein kann und es am einfachsten ist“, so Sydney. Gut also, dass der 37-Jährige weder Musiker noch Schauspielerin ist. Die Familie ihres Verlobten besitzt neben einem italienischen Restaurant in Chicago auch ein Unternehmen für Gerätetechnik und Verpackungen.

„Ich suche einen besten Freund“

Bei ihrem Partner suche sie nach einem besten Freund, mit dem sie rund um die Uhr zusammen sein könne. Und den hat sie offenbar in dem 37-Jährigen gefunden. Bisher hielt sie Jonathan immer so gut es ging aus der Öffentlichkeit raus und das wird wahrscheinlich so bleiben. Denn nur selten zeigte sie sich in der Vergangenheit gemeinsam mit ihm vor den Kameras der Paparazzi.

Das Paar selbst hat sich bislang noch nicht zu den Verlobungsgerüchten geäußert.