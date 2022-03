Süße Nachrichten von Joey King. Der „Kissing Booth„-Star hat sich mit ihrem Freund Steven Piet verlobt. Das verkündeten die 22-Jährige und ihr Partner gestern über ihre Instagram-Kanäle.

Beide können ihr Glück kaum fassen und ihre gemeinsame Zukunft kaum erwarten.

Joey King verlobt mit Freund Steven Piet

Seit knapp drei Jahren ist der Star der „Kissing Booth“-Reihe schon mit dem Regisseur Steven Piet zusammen. Doch nun wagen die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Denn das Paar hat sich um ihren dritten Jahrestag herum verlobt, wie die Schauspielerin nun auf ihrem Instagram-Account verrät.

„Am 2. Februar 2022 hast du mich gefragt, ob ich dich heiraten möchte und hast mich damit zur glücklichsten Frau auf der Welt gemacht. Ich liebe dich mehr als eine Instagram-Caption dem jemals gerecht werden könnte. Für immer und ewig mit dir abzuhängen klingt nach einem wahr gewordenen Traum, also lass es uns tun“, schreibt die 22-jährige Darstellerin in die Bild-Caption.

Ein perfekt, unperfekter Heiratsantrag laut Steven

Auch Steven ist überglücklich und teilt sein Glück über seinen „Social Media“-Account mit seinen Fans. „Das Wetter war alles andere als perfekt. Kalt. Windig. Perfekt unperfekt, um meine beste Freundin zu fragen, ob sie ein Leben lang mit mir zusammen sein will„, schreibt er über ihren Verlobungstag.

Es scheint ganz so, als könnte er die gemeinsame Zukunft mit Freundin Joey kaum erwarten. „Ein Leben lang unglaublich sichere und verletzliche Gespräche. Händchenhalten auf stillen Taxifahrten nach Hause, erschöpft von gutem Essen und Rotwein. Und oh, das Lachen. Das unkontrollierbare Lachen“, so Joeys Verlobter Steven.