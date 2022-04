Es gibt Neuigkeiten aus dem Seattle Grace. Ein beliebtes Serien-Pärchen feiert im Finale der 18. Staffel von „Grey’s Anatomy“ ein kleines Comeback.

Achtung: es folgen leichte Spoiler zu Staffel 17 und 18!

Dieses „Grey’s Anatomy“-Couple kehrt zurück

Jesse Williams und Sarah Drew alias Jackson Avery und April Kepner gehörten zu den beliebtesten Pärchen in „Grey’s Anatomy“. Kaum ein anderes Paar musste in der Serie so viele Höhen und Tiefen durchmachen wie „Japril“. Mit all dem Drama machte das On-Off-Couple sogar DEM Traumpaar des Seattle Grace Hospitals schlechthin, Meredith und Derek, Konkurrenz. Umso trauriger waren die Fans dann wohl, als sich April und Jackson in Staffel 17 endgültig verabschiedeten.

Doch wie jetzt bekannt wird, kehren beide Serien-Lieblinge zurück. Sowohl Jesse Williams als auch Sarah Drew werden im Finale der 18. Staffel, das am 26. Mai in den USA ausgestrahlt wird, zu sehen sein.

„Japril“ ist wieder da

Zur Erinnerung: Der letzte gemeinsame Auftritt von beiden war in Staffel 17 als eine Nebenhandlung die Weichen dafür stellte, dass Jackson Seattle verließ, um sich um die Stiftung seiner Familie mit Hauptsitz in Boston zu kümmern. Dabei konnte er April überzeugen, wegen der gemeinsamen Tochter, mit ihm zu gehen. Das Ende ihrer legendären On-off-Beziehung war somit eingeläutet – einige Fragen blieben allerdings noch unbeantwortet.

Nun werden „Grey’s Anatomy“-Fans im Finale von Staffel 18 wohl endlich erfahren, wie es „Japril“ in ihrer gemeinsamen Zeit in Boston ergangen ist.

Grund für Ausstieg

Abgesehen von einigen Gastauftritten verabschiedete sich Sarah bereits 2018 in der 14. Staffel. Jesses Vertrag lief mit der 17. Staffel aus. Doch was war überhaupt der Grund für ihren Ausstieg aus der Serie?

Jesse Williams hatte „Grey’s Anatomy“ nach zwölf (!) Staffeln im Cast tatsächlich freiwillig den Rücken gekehrt. Er gab damals bekannt, dass er sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchte: Unter anderem zog es Jesse auf die Bretter, die die Welt bedeuten – so war er am Broadway in dem Stück „Take Me Out“ zu sehen. Zudem wollte er sich mehr um Bürgerrechts-Aktivitäten kümmern.

Sarah Drew hingegen hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie es bedauert hatte, dass die Produzenten ihren Charakter aus der Serie geschrieben hatten, um Platz für neue Figuren zu machen. Sie zeigte sich stets offen für ein Jackson-April-Comeback.

Übrigens: Im Mai kehrt auch noch Schauspielerin Kate Walsh als Dr. Addison Montgomery zu „Grey’s Anatomy“ zurück, die mit Private Practice ihr sechs Staffeln starkes Spin-off auf ABC hatte. Und ein 19. Staffel ist auch schon sicher.