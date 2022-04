Erst vor wenigen Wochen reichte „Tiger King“ Joe Exotic die Scheidung von seinem Partner Dillon Passage ein. Doch wie es aussieht, hat er jetzt seine neue große Liebe im Gefängnis gefunden: Ein Hexer.

Die Beziehung der beiden sei so romantisch wie „Twilight“, schreibt Joe.

Tiger King vergleicht neue Beziehung mit „Twilight“

„Wenn du jemals ‚Twilight‘ gesehen hast, ist es so ähnlich“, erklärt Joe Exotic seiner Anwältin Autumn Beck Blackledge in einem Brief. Für den Tiger King scheint klar zu sein: Vergesst Bella und Edward, es gibt ein neues mystisches Traumpaar. Doch wer jetzt an hitzige Liebesdreiecke mit einem Werwolf und einem Vampir denkt, liegt bei Joes Lovestory falsch. Denn Joes Verlobter John Graham hat weniger mit der Vampirwelt in Forks zu tun als mit der magischen Welt in Hogwarts. Denn John Graham ist praktizierender Hexer, erklärt Joe.

„Er ist ein praktizierender Hexer und ist extrem romantisch und fürsorglich. Die Liebe, die wir teilen, ist wie keine andere, die ich je erlebt habe“, schwärmt Joe in dem Brief, in dem er auch ausdrücklich fordert, dass dieser an TMZ weitergeleitet werden soll. Darin erklärt er auch, woher die Verbindung zu „Twilight“ tatsächlich rührt. Denn: „John redet, als wäre er von vor 400 Jahren.“ Für Joe offenbar der Höhepunkt der Attraktivität.

„Seine Berührung. Die Art, wie er spricht, seine Stimme. Ich habe immer noch ein Hemd, damit ich wie er rieche“, erklärt der „Tiger King“-Star. „Aber er ist so erstaunlich, sehr gebrochen, als wir uns trafen. Er sagt bis heute, ich bin sein fehlendes Stück.“ (Hmm, ob dieses Liebesgeständnis wirklich mit jener Szene aus „Twilight“ mithalten kann, in der Edward Bella seine Liebe mit den Worten „Das ist wie eine Droge für mich, wie meine ganz persönliche Droge“ gesteht?)

Joe Exotic träumt von Hochzeit mit Hexer

Bereits im März 2021 soll es zwischen den beiden Gefängnisinsassen gefunkt haben. Und das, obwohl Joe damals noch mit seinem Ex Dillon Passage verheiratet war. Doch die Beziehung zwischen Joe und John sei geprägt durch eine „schnelle Anziehungskraft“. Kennengelernt haben sie sich, als die beiden in der selben Gefängnisunit untergebracht waren. Und bereits im August 2021 machte Joe seinem Hexer einen Antrag, den dieser auch akzeptierte.

Umso wichtiger ist es für Joe scheinbar, jetzt die Scheidung von Ex Dillon zu finalisieren. Denn sein Ziel ist klar: Eine Hochzeit mit John. Ganz egal ob in Freiheit oder im Gefängnis. Doch eine Hürde für die Beziehung der beiden gibt es noch: Denn John ist Medienberichten zufolge mittlerweile wieder in Freiheit, während Joe Exotic noch hinter Gittern ist.

Zur Erinnerung: Joe wurde wegen Tierquälerei und versuchtem Auftragsmord an Carole Baskin zu 21 Jahren Haft verurteilt. Doch derzeit scheint die Beziehung die Distanz auszuhalten. Joe berichtet seiner Anwältin nämlich, dass er John täglich schreibe; John ihm zwei Mal pro Woche schreibe und sie „dreimal am Tag“ telefonieren. Mittlerweile telefoniere er auch mit Johns Familie und seinem Sohn – und alle unterstützen die Liebe der beiden.

Sieht also ganz so aus, als gäbe es in naher Zukunft eine Hochzeit. Ob diese dann wohl „Tiger“ als Motto hat?