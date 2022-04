In einem neuen Podcast schildert „Twilight“-Star Ashley Greene, was für viele „Twilight“-Fans wohl ein richtiger Skandal gewesen wäre. Denn offenbar wäre Taylor Lautner beinahe neubesetzt worden.

Schuld daran war die bevorstehende Transformation seiner Figur Jacob.

Taylor Lautner: Verantwortliche zweifelten an seiner Werwolf-Transformation

Könnt ihr euch „Twilight“ ohne Taylor Lautner vorstellen? Wir ehrlich gesagt auch nicht. Denn der Schauspieler machte das Trio mit Kristen Stewart und Robert Pattinson erst komplett und sorgte mit seinem traurigen Blick international für Aufruhr und die Eskalation der Frage: „Team Edward oder Team Jacob“.

Doch wie Co-Star Ashley Greene, die in den Filmen Alice Cullen spielte, jetzt enthüllt, hätten wir fast auf Taylor Lautner verzichten müssen. Denn das Studio hinter „Twilight“ war sich nicht sicher, ob der Schauspieler als Werwolf wirklich überzeugen kann.

Denn wie die meisten von euch wissen, erlebt Jacob in der Fortsetzung „New Moon“ ja eine extreme Transformation und wird vom schüchternen Teenie zum durchtrainierten Werwolf-Jungen. Ob Taylor diesen körperlichen Wandel wirklich überzeugend auf die Leinwand bringen kann, bezweifelten viele Verantwortliche.

„Ganze Menge Druck“ auf Taylor Lautner

„Ich erinnere mich, dass es Diskussionen darüber gab, ob er sich in das verwandeln konnte, was er sein musste“, erklärt Greene in ihrem Podcast „The Twilight Effect“.

Diskussionen, die den Schauspieler stark unter Druck gesetzt haben. Denn Taylor trainierte daraufhin monatelang, um an das Bild von Jacob Black, dem Werwolf, heranzukommen. „Ich kann mir also vorstellen, dass auf dem armen, jungen Taylor eine ganze Menge Druck lastete“, erklärt Greene. Ein Druck, den auch sie kannte. Denn nach dem ersten Teil „waren zu diesem Zeitpunkt alle ersetzbar“, sagt sie.

Gerüchte über eine mögliche Neubesetzung von Lautner kamen schon während der Kinoveröffentlichung auf. Unter anderem, weil in einer Pressemitteilung Ende 2008 zwar die Fortsetzung „New Moon“ unter der Regie von Chris Weitz angekündigt wurde; bei den Darstellern jedoch nur Kristen Stewart und Robert Pattinson angeführt waren.

Gerüchte um mögliche Neubesetzung

Auch MTV spekulierte damals, dass Lautner ersetzt werden könnte. Ihren Quellen zufolge wäre Michael Copon der neue Jacob gewesen. Doch obwohl Greene bestätigt, dass auch sie von einer möglichen Neubesetzung erfahren hatte, kann sie die Gerüchte um Copon nicht bestätigen. „Ich erinnere mich nicht daran, ob sie tatsächlich jemanden in den Startlöchern hatten“, schildert sie.

Lautner nahm sich die mögliche Neubesetzung offenbar besonders zu Herzen, trainierte und stellte die Ernährung um. „Ich erinnere mich nur daran, dass er sich ständig darüber beschwerte, dass er immer essen musste“, erklärt Greene. Seine Bemühungen waren letztlich jedoch erfolgreich. „Er hat es offensichtlich geschafft, weil er so viele Muskeln zugelegt hat.“ Lautners Rolle wurde dann kurze Zeit später, im Jänner 2009, bestätigt.