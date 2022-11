Wie sehr träumen wir doch von reiner Haut, schönen Nägeln und einer Prachtmähne? Doch von nichts kommt nichts. Wir haben hier unsere Lieblingstipps für dich, wie du dir deine eigenen Beauty-Wünsche selbst erfüllen kannst.

Strahlende Haut

Es ist kein Geheimnis, dass wir für reine Haut viel Trinken, uns gesund Ernähren und auch regelmäßig an die frische Luft sollten. Soweit die Theorie. Dass dies in der Praxis nicht immer so leicht umzusetzen ist, wissen wir. Doch einfache Hacks, wie zum Beispiel eine kleine Handvoll Nüsse täglich in den Speiseplan zu integrieren, kann Wunder bewirken. Noch ein heißer Tipp: Achte darauf, möglichst wenig Alkohol zu konsumieren und wenn es einmal ein Glaserl sein darf, dann zumindest ein extra Glas Wasser dazu. Warum? Alkohol entzieht deinem Körper Wasser und das beleidigt die Haut ungemein. Falls du nun aber viele Tipps befolgst und deine Haut trotzdem nicht reiner wird, dann gehe bitte unbedingt zum Arzt. Mit etwas Geduld und dem Wissen, dass es auch Stars wie Leni Klum mit ihrer Haut nicht anders ergeht, blicken wir optimistisch in die strahlende Zukunft.

Gesunde Haare

Was würden wir nicht alles dafür tun, um endlich eine volle und lange Mähne zu haben? Achte bei deinem Everday-Styling darauf, dass dieses schonend für deine Haare ist. Du kannst aber nicht auf voluminöse Locken, geglättete Haare oder Blow-Out-Mähne verzichten? Kein Problem, denn mit dem Dyson Supersonic Haartrockner mit der intelligenten Temperatur-Regulierung verhindert ihr extreme Hitzeschäden, und könnt den natürlichen Glanz des Haares erhalten. Und die neue Trend-Farbe in Violettblau & Rosé lieben wir einfach. Ebenso wie bei der Haut, spielt die Ernährung eine große Rolle. Doch viele tägliche Routinen können bei unseren Haaren dazu führen, dass wir unbeabsichtigt die Mähne bereits von außen schädigen. Vor allem nachts sollten wir unsere Haare nicht offen tragen, sondern besser locker flechten. Das verhindert, dass sie abbrechen, während wir uns im Schlaf wälzen. Auch ein toller Tipp, der derzeit auf TikTok kursiert: Rosmarinöl. Dieses circa 3 bis 4 Stunden vor der Haarwäsche auf die Kopfhaut einmassieren, einwirken lassen und danach während der Waschroutine gründlich auswaschen. Dies stärkt die Haare und beruhigt vor allem die Kopfhaut, deren Gesundheit essentiell für unser Haarwachstum ist.

Video: Dyson

Schöne Nägel

Jede Woche ins Nagelstudio laufen und Acrylnägel machen lassen? Darauf haben wir keine Lust mehr! Blöd nur, wenn die eigenen Nägel hier nicht so mitspielen… Bei brüchigen und splitternden Nägeln kann oft ein Mangel an bestimmten Vitaminen oder Mineralstoffen wie Eisen, Calcium, Biotin, Vitamin A und B, Selen oder Zink der Übeltäter sein. In diesem Fall lohnt es sich wirklich, sich einmal beim Arzt durchchecken zu lassen. Denn ein Mangel kann auch weitere negative Folgen mit sich bringen. Falls deine Werte jedoch in Ordnung sein sollten, lohnt es sich, einfach einmal eine Lackpause einzulegen und die Nägel mit einem pflegenden Öl, wie Jojoba- oder Mandelöl täglich zu massieren. Selbst Models wie Matilda Djerf verzichten so gut wie es geht auf Nagellack. Viel zu oft strapazieren wir im Alltag unsere Nägeln, egal ob mit Desinfektionsmittel, Reiningungsmittel oder in dem wir bei Nervosität darauf herumkauen. Es gilt also: Lass deine Nägel in Ruhe und sie werden es dir in ihrer schönsten Pracht danken!