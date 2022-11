Langsam aber sicher neigt sich das Jahr dem Ende zu. Höchste Zeit also, noch etwas Ordnung in sein Leben zu bringen. Dazu müssen die folgenden drei Sternzeichen im November allerdings erst noch eine wichtige Entscheidung treffen.

Vor allem die letzten Tage im November sind bedeutend!

Stier

Bis zu 20.000 Entscheidungen treffen wir täglich. Eine davon kann für den Stier jetzt so bedeutungsvoll sein, dass sie erheblichen Einfluss auf seine Zukunft hat. Auch wenn das Sternzeichen sonst gerne mal abwägt, Listen erstellt und sich zu 100 Prozent sicher sein möchte, bevor es eine bestimmte Richtung einschlägt, ist jetzt die Intuition des Tierkreiszeichens gefragt. Darauf sollte sich der Stier auch verlassen. Denn in diesem Fall leitet ihn sein Bauchgefühl in die richtige Richtung und sorgt dafür, dass sich die Wahl, die er im Inbegriff ist zu treffen, auch später noch gut anfühlt.

Zwillinge

Schweren Herzens muss sich der Zwilling eingestehen, dass es so nicht mehr weiter gehen kann. Viel zu lange leidet er nun schon unter der Situation rund um sein Liebesleben. All die Zweifel und den Frust der letzten Monate nimmt das Sternzeichen jetzt aber zum Anlass, um seine Karten offen auf den Tisch zu legen. Doch mit der Reaktion, die darauf folgt, rechnet der Zwilling wohl nicht. Daher muss er jetzt in sich gehen und entscheiden, ob er weitermachen und immer wieder auf Besserung hoffen möchte oder ob er sich lieber auf sich selbst konzentriert und ein für alle Mal einen Schlussstrich zieht …

Steinbock

Liebe oder Karriere? Diese schwierige Entscheidung trägt der Steinbock schon viel zu lange mit sich herum. Doch der Due-Day rückt immer näher und die Würfel müssen schon sehr bald fallen. Leider weiß das Erdkreiszeichen nicht so recht, was es tun soll. Ist die Liebe stark genug? Hat die Karriere Vorrang? Wenn es doch nur in die Zukunft blicken könnte. Doch ein einziges Gespräch mit einer vertrauten Person könnte hier sehr hilfreich sein. Denn durch den wertvollen Rat weiß der Steinbock bald, mit welcher Entscheidung er langfristig zufrieden sein wird. Ob er dafür nun ein Herz bricht oder auf einen möglichen Karrieresprung verzichtet, wird sich in Kürze abzeichnen.