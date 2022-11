Er galt bisher als Fan-Liebling der koreanischen Erfolgsserie „Squid Game“, doch nun kamen Ereignisse ans Licht, die Yeong-Su Oh von einer düsteren Seite zeigen könnten. Denn der 78-Jährige wurde in Südkorea angeklagt, eine Frau „unsittlich berührt“ zu haben. Die Folge: Ein koreanischer TV-Sender kündigte eine Reihe Werbeverträge mit dem Schauspieler.

Yeong-Su bestreitet die Vorwürfe allerdings.

„Squid Game“-Liebling wegen sexuellem Missbrauch angeklagt

Der Sympathieträger der weltweiten Erfolgsserie „Squid Game“, Yeong-Su Oh, hat laut Medienberichten eine Klage aus Südkorea erhalten. Demnach soll er im Jahr 2017 eine Frau „unsittlich berührt“ haben. Offenbar hat die Frau bereits im vergangenen Dezember Anzeige wegen sexuellem Missbrauchs gegen den „Il-nam Oh“-Darsteller erstattet. Doch die Polizei soll die Ermittlungen im April 2022 eingestellt haben, nachdem keine Beweise zu finden waren. Allerdings legte das mögliche Opfer Berufung ein – nun wird der Fall erneut untersucht.

Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, bestreitet Yeong-Su die Vorwürfe jedoch. „Ich habe nur ihre Hand gehalten, um ihr den Weg um den See zu zeigen“, stellte der 78-Jährige gegenüber dem koreanischen Nachrichtensender JTBC klar. „Ich habe mich entschuldigt, weil [sie] sagte, sie würde kein großes Theater darum machen, aber das bedeutet nicht, dass ich die Anschuldigungen zugebe.“

Die Nachricht ist für viele Fans des Schauspielers ein großer Schock. Erst in diesem Jahr wurde Yeong-Su mit einem Golden Globe Award als bester Nebendarsteller in der Netflix-Serie ausgezeichnet.

Schauspieler verliert Werbedeal

Ein eindeutiges Urteil in diesem Fall gibt es bisher noch nicht. Dennoch ziehen die ersten Instanzen bereits Konsequenzen. Das südkoreanische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus kündigte an, eine Reihe an Werbespots zu stoppen, in denen der „Squid Game“-Star zu sehen ist. Darin warb der 78-Jährige für eine Reform der Regulierungsbehörden in Südkorea. Auch sämtliche Bilder und Postings, auf denen Yeong-Su zu sehen war, sind laut Korean Herald nach dem Bekanntwerden der Anklage von den YouTube-Kanälen und offiziellen Websites der südkoreanischen Regierung verschwunden.

Und auch Yeong-So selbst scheint zu handeln. Wie der Hollywood Reporter berichtet, sollte er eigentlich eine Nebenrolle in einem bevorstehenden Theaterstück in der Stadt Jeonju spielen. Doch nun habe er sich von dem Bühnenspiel zurückgezogen.

Bleibt nur noch eine Frage offen: Wie sieht es mit der zweiten Staffel von „Squid Game“ aus? Achtung Spoiler! Eigentlich starb Il-nam Oh am Ende der ersten Staffel an einem Hirntumor. Doch wie wir alle wissen, kann es schon mal vorkommen, dass bereits verstorbene Serienfiguren in Form von Rückblenden auftauchen. Ob Netflix nach den Negativ-Schlagzeilen erneut mit dem 78-Jährigen zusammenarbeitet, ist allerdings fraglich.