Traurige Nachrichten aus Hollywood: Die Sängerin und Schauspielerin Irene Cara ist mit nur 63 Jahren gestorben. Cara war das kreative Genie hinter dem „Flashdance“-Titelsong.

Online trauern Fans und Kolleg:innen um den Star.

Irene Cara: Mit „Fame“ und „Flashdance“ zum Superstar

Musicalfans kennen sie als das Genie hinter den gängigsten Musical-Ohrwürmern der vergangenen Jahrzehnte. Irene Cara war für die Titelsongs in „Fame“ und „Flashdance“ verantwortlich und sorgte sowohl hinter als auch vor der Kamera für Highlights des Genres.

Denn Cara, die 1959 in der New Yorker Bronx geboren wurde, sorgte nicht nur mit ihrer Musik für Begeisterung; in dem Film „Fame“ spielte sie 1980 auch die Rolle der Coco. Coco war ursprünglich als Tänzerin vorgesehen. Doch die junge Frau überzeugte das Produzententeam mit ihrer Stimme so sehr, dass sie auch singen durfte. Der gleichnamige Song „Fame“, den Cara singen durfte, gilt bis heute als eine der legendärsten Musicalnummern aller Zeiten. Auch ihre Ballade „Out Here On My Own“ ist bis heute ein absoluter Musical-Klassiker. Für ihre Darstellung bekam sie von Fans und Kritiker:innen Anerkennung und wurde außerdem für einen Grammy und einen Golden Globe nominiert.

Irene Cara mit 63 Jahren gestorben

Zwar hatte Cara schon zuvor kleine Rollen im Fernsehen, „Fame“ war jedoch ihr großer Durchbruch. Drei Jahre später bewies sie ihr Talent als Songwriterin und Sängerin. Denn sie schrieb den Titelsong für „Flashdance“. „Flashdance… What A Feeling“ brachte der damals 24-Jährigen nicht nur einen weiteren Hit, sondern auch einige Auszeichnungen. 1984 wurde sie nämlich sowohl mit einem Grammy als auch mit einem Golden Globe und einem Oscar ausgezeichnet. In den darauffolgenden Jahren widmete sich Cara all ihren Talenten, spielte mal vor der Kamera oder blieb als Songwriterin und Sängerin auf den Bühnen der Welt.

Doch am Samstag verkündet Caras Agentin Judith A. Moose traurige Nachrichten: die Sängerin und Schauspielerin ist tot. Mit nur 63 Jahren verstarb Irene Cara in ihrem Zuhause in Florida. „Mit tiefer Traurigkeit gebe ich im Namen ihrer Familie das Ableben von Irene Cara bekannt“, schreibt Caras Agentin. Die Todesursache sei noch nicht bekannt.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh — Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022

„Du hast auch eine Ära definiert“

„Irenes Familie hat um Privatsphäre gebeten, während sie ihre Trauer verarbeitet. Sie war eine wunderbar begabte Seele, deren Vermächtnis durch ihre Musik und ihre Filme für immer weiterleben wird“, heißt es in dem Statement. Die Sängerin habe bis zu ihrem Tod an Projekten gearbeitet. Projekte, die jetzt fertiggestellt werden sollen. „Sie hätte das so gewollt“, betont die Agentin.

Online ist die Trauer um den Star groß. Zahlreiche Fans teilen ihre Erinnerungen an die Sängerin und Schauspielerin und betonen, welchen Einfluss sie auf ihre Jugend hatten. Auch viele Promis und Kolleg:innen teilen online ihre Trauer. Sänger Lenny Kravitz schreibt etwa: „Irene Cara, du hast mich mehr inspiriert, als du je wissen könntest. Dein Songwriting und dein Gesang haben eine Energie erzeugt, die nie vergehen wird. Du hast auch eine Ära definiert, die mir sehr am Herzen liegt.“ Auch Schauspielerin Yvette Nicole Brown betont, welchen Einfluss Cara auf ihr Leben hatte. „Irene Cara war eine der ersten Frauen, die ich in Farbe und nicht in Schwarzweiß singen, tanzen und schauspielern sah und die aussahen wie ich.“

This breaks my ❤️ to hear. #IreneCara was one of the first women I saw singing, dancing & acting in color not B&W who looked like me. Seeing her in #Fame changed my life. 1 of the first 45s I remember owning was her beautiful song #AnyoneCanSee. It’s still one of my favorites. https://t.co/JNImrMyAjy — yvette nicole brown (@YNB) November 26, 2022

