Na, ist eure Screentime auch ein einziger Albtraum? Dann habt ihr etwas mit diesen drei Sternzeichen gemeinsam. Denn sie sind absolut Handy-süchtig.

Das kann unterschiedliche Gründe haben.

Waage

Wer einer Waage eine Nachricht schreibt, kann sich sicher sein, dass innerhalb von wenigen Augenblicken eine Antwort kommt. Denn die Waagen haben ihr Handy wirklich in jeder Sekunde ihres Lebens dabei. Einen Moment, in dem sie nicht wissen, wo das Smartphone ist, gibt es eigentlich nicht. Und sollte es doch einmal passieren, ist es ein absoluter Schockmoment für die Waagen. Denn das Handy gibt dem Luftzeichen ein Gefühl von Sicherheit und Verbundenheit: ganz egal wo sie gerade sind; in wenigen Augenblicken können sie wirklich zu jedem Kontakt aufnehmen!

Widder

Als extrem soziale und extrovertierte Wesen sind die Widder natürlich auch in den Sozialen Medien sehr präsent. Sie posten gerne über ihren Alltag und teilen zahlreiche Bilder und Videos. Nicht nur, um Erinnerungen festzuhalten, sondern auch, um ihre Freundschaften zu zeigen und ihren Liebsten zu vermitteln: ihr bedeutet mir viel, euch möchte ich mit der Welt teilen! Da gibt es nur ein kleines Problem: die Social-Media-Präsenz der Widder nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Statt im Moment zu leben und die Zeit mit den Liebsten zu genießen hängen die Widder dadurch viel zu oft am Handy.

Schütze

Die Schützen wollen immer auf dem neuesten Stand sein und fürchten nichts mehr, als einmal etwas nicht zu wissen. Dieser Drang, alle Informationen zu haben, hängt nicht nur mit ihrem Perfektionismus zusammen, sondern auch mit großen Unsicherheiten. Denn die Schützen fürchten, dass sie ausgeschlossen werden oder von anderen isoliert sind, wenn sie nicht die gleichen Interessen teilen und auf dem neuesten Meme-Stand sind. Schließlich wollen sie ja mitreden können! Die Folge sind stundenlange Scroll-Marathons, bei denen die Schützen wirklich alles über neueste Microtrends, Hot Topics und Gossip lernen wollen. Das kann zwar sehr witzig sein, doch liebe Schützen: ihr müsst nicht immer alles wissen! Manchmal entstehen die tollsten Gespräche, wenn ihr etwas erklärt bekommt!