Fans von Selena Gomez warten bereits seit Jahren sehnsüchtig auf ein neues Album des Superstars. Jetzt gibt sie einen kleinen Vorgeschmack und veröffentlicht eine neue Single.

Der Hype um „Single Soon“ online ist groß!

„Single Soon“: Selena Gomez veröffentlicht neuen Song

Es ist mittlerweile mehr als drei Jahre her, seitdem Superstar Selena Gomez ihr letztes Album „Rare“ veröffentlicht hat. Das Album – inklusive der Single „Lose You to Love Me“ sorgte damals für einen riesigen Hype und die Single schaffte es sogar an die Spitze der Charts. Für Selena aber keine Grund, ständig neue Musik zu produzieren. Denn wie schon zwischen ihrem ersten und zweiten Album gab es auch nach „Rare“ erstmal nichts Neues von der Sängerin.

Stattdessen konzentrierte sie sich auf ihre Beauty-Marke Rare Beauty und arbeitete als Schauspielerin. Nur vereinzelt released Selena Singles; wie zuletzt vor etwa einem Jahr. Damals begleitete ihr Song „My Mind And Me“ die gleichnamige Dokumentation über die 31-Jährige. Doch für Fans war das nicht genug. Das weiß auch Selena selbst. Höchste Zeit also für ein Update. „Ihr habt alle schon eine Weile nach neuer Musik gefragt“, schreibt Selena in einem neuen Instagram-Post. Ihr neues Album sei aber noch nicht bereit für die Veröffentlichung.

Hinweise auf neue Musik seit einigen Tagen

Um die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, veröffentlicht die Sängerin aber am 25. August die Single „Single Soon“, verkündet sie in ihrem Post. Ganz zur Euphorie ihrer Fans. Denn unter dem Post tummeln sich zahlreiche Jubelschreie und Freudenbekundungen. Selenas Post bekommt innerhalb kürzester Zeit mehr als fünf Millionen Likes und scheinbar alle sind sich sicher: dieser Song wird ein Hit! „Wir warten schon so lange“, kommentiert etwa ein User; einer anderer betont währenddessen „Ich bin bereit!“

Über eine mögliche neue Single von Selena Gomez wird übrigens schon seit einigen Tagen gemunkelt. Denn Anfang der Woche wurden Meldungen bekannt, nachdem Selena angeblich ganz diskret für ihren neuen Song werben wollte. So fanden Fans etwa eine mysteriöse Webseite namens illbesinglesoon.com und vermuteten dahinter erste Hinweise. Und auch Flyer mit den Worten „Single Soon“ kursierten seit Tagen. Darauf zu sehen war eine Telefonnummer. Und wer diese wählte, hörte angeblich die Stimme von Selenas kleiner Schwester Gracie, die sagt: „Hi Sissy. Mach dir nie Sorgen um Boyfriends. Überhaupt nicht.“

Das Geheimnis hinter all diesen mysteriösen Hints und Easter Eggs ist mit Selenas Post jetzt auf jeden Fall gelöst; bleibt nur abzuwarten, wie der Song klingt!