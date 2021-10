Minimalismus ist auf dem Vormarsch und macht auch vor unserem Kleiderschrank nicht Halt. Die Idee der Capsule Wardrobe ist gleichermaßen einfach wie effektiv: Wenige ausgesuchte Teile, die sich einfach und schick kombinieren lassen, im besten Fall bereits in deinem Kleiderschrank wohnen, qualitativ hochwertig sind und deinen persönlichen Stil unterstreichen. Wir stellen dir fünf Teile vor, denen du unbedingt Platz in deiner reduzierten Garderobe schenken solltest. 👗😍

1. Das weiße Hemd

Damit gemeint ist nicht die klassische, fast brave weiße Bluse, sondern ein oversized und gerade geschnittenes Hemd. Das lässt sich nämlich nicht nur für den Casual Freizeitlook perfekt kombinieren, sondern ist auch durchaus bürotauglich. 💃 Im Sommer ist es mit einer schwarzen Radlerhose, Statement-Ohrringen und coolen Sneaker ein wahrer Hingucker. Bei kühleren Temperaturen sorgt es in Kombination mit einer gut sitzenden Jeans, schwarzen Boots und einem Cardigan für einen ultra-kuscheligen Look.

2. Der Trenchcoat

It’s a classic. Der Trenchcoat ist auch nach über 100 Jahren noch immer ein absolutes Must-Have im Kleiderschrank. 🤩 Vor allem die beliebte beige Variante ist so gut wie zu jedem Outfit kombinierbar. Kleines Schwarzes? – Trenchcoat! Lässiger Boyfriendlook? – Trenchcoat! Layeringlook in der Übergangszeit? – Trenchcoat! Eurer Fashionfantasie sind mit diesem Tausendsassa keine Grenzen gesetzt. Pssst: Bei Zalando haben wir eine riiiesige Auswahl des Klassikers entdeckt, bei dem auch bestimmt du dein perfect match findest. Viel Spaß beim Stöbern. 🧡

3. Das kleine Schwarze

Mindestens genau so ein beliebter Klassiker ist das kleine Schwarze. Wobei es nicht immer “klein” sein muss, sondern gerne auch als Midi- oder Maxikleid deinen Kleiderschrank aufwerten kann. Edel, schlicht oder auch mit ein paar ausgewählten Accessoires ein echter Blickfang. Wähle Highheels dazu oder sportliche Sneaker – es gibt kein allgemeingültiges richtig oder falsch. Du entscheidest und gestaltest deinen individuellen Look damit. Denn Karl Lagerfeld hat schon so treffend gesagt: „Mit einem kleinen schwarzen Kleid bist du niemals over- oder underdressed.“ 😎

4. Die perfekt sitzende Jeans

Und wir alle wissen: Das klingt einfacher, als es ist! Eine Jeans zu finden, die nicht zwickt, unsere Rundungen schön verpackt und uns viele Jahre begleitet, ohne sich abzunützen ist der absolute Shopping-Endgegner. Speziell hierbei gilt: Lege Wert auf Qualität und ja, die hat ihren Preis. Jedoch hast du somit einen verlässlichen Partner in deinem Kleiderschrank, der sich zeitlos kombinieren lässt, deine Looks aufwertet und dir wie angegossen sitzt. 👖

5. Der Cashmerepulli

Große Cashmereliebe! 💜 Dieses feine Material fühlt sich nicht nur unglaublich gut an, sondern ist bei richtiger Pflege auch ein langjähriger Wegbegleiter deiner Capsule Wardrobe. Daher: Gut aufpassen beim Waschen, schließlich kostet dieser edle Pulli in der Anschaffung auch etwas mehr. Am besten wählst du eine Farbe, die sich mit deinen anderen Stücken problemlos kombinieren lässt – zum Beispiel in grau, beige, schwarz oder weiß.

Wir wünschen dir viel Erfolg und Spaß bei deiner ganz persönlichen Capsule Wardrobe!