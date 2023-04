Britney Spears und Sam Asgharis jüngste Auftritte sorgen derzeit für große Spekulationen. Denn beide von ihnen wurden in letzter Zeit ohne ihren Ehering gesichtet.

Das Paar lernte sich am Set eines Musikvideos kennen.

Trennung bei Britney Spears und Sam Asghari?

Erst im Juni vergangenen Jahres gab sich das Paar das Jawort. Doch jüngste Ereignisse brachten die Gerüchteküche in letzter Zeit so richtig zum Brodeln. Denn als die 41-Jährige vor einigen Tagen ohne Sam am Flughafen in Los Angeles gesichtet wurde, trug sie keinen Ehering.

Das zeigen diese Paparazzi-Fotos, die in der Daily Mail veröffentlicht wurden. Momentan befindet sich die Sängerin gemeinsam mit ihrem langjährigen Manager Cade Hudson im Urlaub auf Hawaii ohne Sam. Das konnte man in den letzten Tagen auf Britneys Instagram-Account verfolgen.

Wie die Daily Mail berichtet, sah man auch Sam ohne seinen Ehering am Finger, nachdem die „Circus“-Interpretin Los Angeles verlassen hatte. Ob an den Gerüchten wirklich etwas dran ist, ist fraglich. Britney hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Sam hingegen sagte gegenüber Page Six, dass ihre Beziehung so stark sein soll wie eh und je.

Paar lernte sich bei Videodreh zu „Slumber Party“ kennen

Die beiden lernten sich im Jahr 2016 am Set zum Dreh von Britneys Musikvideo zu „Slumber Party“ kennen. Ihr heutiger Ehemann übernahm damals im Video die Rolle ihres Liebhabers. Nur wenige Monate später gaben die beiden im Jahr 2017 ihre Beziehung bekannt. Im September 2021 verkündeten sie dann die Verlobung über ihre Instagramkanäle. Im Juni letzten Jahres folgte dann die Hochzeit.