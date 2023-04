Im Job läuft es nicht immer rund und es gibt Tage, da ist es stressiger als an anderen. Doch in letzter Zeit wird es vor allem bei diesen Sternzeichen nicht wirklich ruhiger. Diese drei Sternzeichen brauchen deshalb vielleicht eine Veränderung oder eine längere Pause.

Diese Tierkreiszeichen sind momentan unglücklich in ihrem Job.

Schütze

Der Schütze ist bei ihrer Berufswahl sehr wählerisch und gleichzeitig auch sehr idealistisch. Denn das Sternzeichen möchte, dass sich seine eigenen Werte und die seines Jobs auch wirklich decken. Gleichzeitig setzt sich das Feuerzeichen aus Ehrgeiz sehr hohe Ziele. Doch die sind so hoch, dass das Sternzeichen sie kaum erreichen kann. Das führt auf Dauer zu großer Frustration bei Schützen. Außerdem wurden vor allem in letzter Zeit wurden viele seiner Ideen mit den Worten „nicht umsetzbar“ oder „zu teuer“ abgeschmettert.

Skorpion

Der Skorpion ist ein sehr engagiertes Sternzeichen, das sich auch im Zweifelsfall mit seinen Kolleg:innen und Vorgesetzten anlegt, wenn ihm ein Projekt sehr am Herzen liegt. Dafür bekommt er viel Anerkennung am Arbeitsplatz. Aber sein großes Engagement führt auch oft zu riesigen Bergen an Arbeit, die er ohne viele Überstunden nicht stemmen kann. Jetzt hat der Skorpion einen Punkt erreicht, an dem er zu erschöpft ist, um weiterzumachen. Der Skorpion sollte sich jetzt am besten sehr viel Me-Time gönnen und sich gezielt mal mit anderen Dingen beschäftigen als seinem Job.

Krebs

Der Krebs ist sehr fleißig und legt oft Überstunden ein, damit Projekte fertig werden. Gleichzeitig ist das Sternzeichen sehr sensibel und harmoniebedürftig und versucht Konflikte am Arbeitsplatz tunlichst zu vermeiden. Das führt oft dazu, dass sich das Wasserzeichen zu viel Arbeit aufbürdet und nie Nein sagen kann, um ja nicht anzuecken. Doch der Krebs ist in letzter Zeit einfach überarbeitet, müde und braucht nun dringend eine Pause. Deshalb sollte sich das Sternzeichen so bald wie möglich mehrere Wochen Urlaub nehmen.