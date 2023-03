Zweisamkeit in einer Beziehung ist wichtig. Aber die Zeit für sich selbst darf auch nicht zu kurz kommen. Denn ständig aneinander zu hängen, kann der Beziehung genauso schaden, wie nur mehr nebeneinanderher zu leben. Wie viel Freiraum man in einer Partnerschaft tatsächlich braucht, liegt auch am Sternzeichen. Und vor allem diese drei Astrozeichen benötigen viel Zeit für sich.

Diese Tierkreiszeichen brauchen besonders viel Freiraum.

Skorpion

Der Skorpion fühlt sich in einer Beziehung schnell eingeengt und kann dann ganz schön ungemütlich werden. Deshalb sollte man dem Sternzeichen seinen Freiraum geben. Das Sternzeichen braucht seinen eigenen Safe Space, um seinen inneren Bedürfnissen nachzugehen, ohne dabei Rücksicht auf andere nehmen zu müssen. Nur so schafft es das Sternzeichen, ausgeglichen und entspannt zu sein. Das hilft dem Wasserzeichen nicht nur persönlich, sondern auch in der Beziehung.

Schütze

Der Schütze hat einen besonders großen Freiheitsdrang. Und das macht sich auch in der Liebe bemerkbar. Auch wenn das Feuerzeichen seinen Partner bzw. seine Partnerin über alles liebt, braucht es viel Zeit für sich und seine Hobbies. Das Sternzeichen ist zudem gerne alleine auf Reisen unterwegs. Der Schütze möchte alles aufsaugen und sich hier nicht an jemand anderen anpassen müssen.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr emotionales Sternzeichen, das viel Raum für seine sensible Seite braucht. Nicht selten muss er dafür auch alleine sein, um richtig in sich hineinzuhören und seinen Gefühlen Aufmerksamkeit zu schenken. Es gehört zur ganz persönlichen Selfcare-Routine des Wasserzeichens. Das mag für seinen Partner bzw. seine Partnerin vielleicht ungewöhnlich sein, aber der Abstand hat nichts mit seiner Liebe zu tun.