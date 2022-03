Das Warten auf die ersten Folgen der neuen HBO-Serie „House of the Dragon“ hat bald ein Ende. Denn jetzt gibt es endlich offizielles Start-Datum des „Game of Thrones“-Prequels.

Die Serie wird zeitgleich zum US-Start auch bei uns zu sehen sein. Und zwar schon im Sommer!

„House of the Dragon“: Startdatum ist fix

Im Sommer dürfen sich „Game of Thrones“-Fans vor allem auf eines freuen: Die neue HBO-Serie „House of the Dragon“ – ein Prequel von GoT. Jetzt gibt es endlich ein offizielles Startdatum. Die zehnteilige Serie ist parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht zum 22. August auf dem Streamingdienst Sky X und über Sky Q auf Abruf verfügbar, sowie am Abend des 22. August um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen. Die Serie steht voraussichtlich sofort auf Deutsch sowie in der Originalfassung zur Verfügung, heißt es in einer offiziellen Aussendung von Sky.

Geschichte 200 Jahre vor GoT

Die neue HBO-Serie, basierend auf George R.R. Martins Roman „Fire & Blood“, erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor den Ereignissen in „Game of Thrones“. In den Hauptrollen sind unter anderen Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke und Emma D’Arcy zu sehen.

Autor George Martin selbst hat das Startdatum ebenfalls bereits via Twitter verkündet. Er ist auch der ausführende Produzent der neuen Serie. Bereits nach Abschluss der Dreharbeiten verriet er, dass er von der Umsetzung begeistert ist.

„Game of Thrones“-Fans können den Start der neuen Serie jedenfalls kaum noch erwarten. Denn mit Blick auf die letzte Staffel der Erfolgsserie gibt es einiges wiedergutzumachen. Das GoT-Finale wurde nämlich sowohl von Kritikern als auch von Fans ziemlich verrissen.

Selbst Martin äußerte sich kritisch und betonte immer wieder, dass die Serie in seinen Augen noch mehr Staffeln gebraucht hätte, um die Geschichte ausreichend zu erzählen. Umso schöner also, dass Martin mit dem Ergebnis der Prequel-Serie zufrieden ist und es jetzt auch endlich ein fixes Startdatum gibt!

Werdet ihr „House of the Dragon“ schauen? Auf jeden Fall Nein, eher nicht

Quiz Maker – powered by Riddle