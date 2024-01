Elvis lebt! Und das schon bald nicht mehr nur in den zahlreichen Biopics und Dokus über den King of Rock’n’Roll, sondern auch live auf der Bühne. Denn ein britisches Unternehmen bringt die 1977 verstorbene Musikikone wieder zurück auf die Bühne.

Möglich ist das mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI).

Elvis kommt zurück auf die Bühne

Am 8. Jänner wäre Elvis Presley 89 Jahre alt geworden. Ein Geburtstag, den die legendäre Musikikone jedoch nicht selbst feiern kann. Denn 1977 starb Elvis – der Hype um den Musiker brach seitdem jedoch nicht ab. Denn auch heute ist der King of Rock ’n‘ Roll so gefragt wie damals. Sei es mit dem Oscar-nominierten Film „Elvis“ im vergangenen Jahr oder dem Drama „Priscilla“, das derzeit von Kritiker:innen gelobt wird: die Faszination rund um den Superstar wird wohl auch im Jahr 2024 nicht abreißen.

Kein Wunder also, dass auch der Wunsch, den Star wieder auf die Bühne zu bringen, groß ist. Und dank KI soll das auch schon bald möglich sein. Denn das britische Unternehmen Layered Reality will mit technischer Unterstützung Elvis wieder zum Leben erwecken. „Durch künstliche Intelligenz und bahnbrechende Technologie werden Sie in der Lage sein, ikonische Elvis-Auftritte mitzuerleben, als wären Sie wirklich dabei gewesen, und entscheidende Momente in Presleys außergewöhnlichem Leben und seiner Karriere zu feiern“, heißt es in einer Beschreibung zum Event.

Konzertstart bereits 2024

Unter dem Titel „Elvis Evolution“ will die immersive Experience mithilfe von Hologrammen, Projection Mapping und Augmented Reality eine möglichst realistische Nachahmung seiner Show schaffen. Kulissen und Live-Schauspieler sollen dann helfen, es noch realer zu machen. Bei der Show gehe es jedoch nicht nur um Konzerte des Musikers. Viel mehr soll die Experience die einzelnen Lebensabschnitte von Elvis Presley durchgehen. Das Konzert soll dann vielmehr der emotionale Abschluss und Höhepunkt der Show sein. Ein lebensgroßer KI-Elvis gibt dann nämlich einige seiner legendärsten Songs zum besten, heißt es. Zu sehen ist das Ganze übrigens schon im November 2024 in London. Shows in Las Vegas, Tokio und Berlin sollen folgen.

Elvis ist übrigens nicht der erste Star, der mithilfe von KI und Hologrammen wieder zum Leben erweckt wird. Bereits im Jahr 2012 performte Snoop Dogg mit einem Hologramm des verstorbenen Musikers Tupac beim Coachella Festival. Auch Edith Piafs Stimme wird mithilfe von KI und hunderten Sprachclips für einen Film über ihr Leben rekonstruiert.