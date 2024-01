So sehr wir ausgefallene Nail Art auch lieben; der Clean-Look hat es uns ebenfalls angetan! Darum sind die sogenannten Soap Nails auch die perfekte Möglichkeit für alle Minimalisti:innen unter euch, die auf Nägel wie frisch von der Maniküre setzen wollen.

Wie einfach der Trend nachzumachen ist, verraten wir euch hier!

Soap Nails: Darum lieben den Trend alle

Schon mal was von No-Make-up Make-up gehört? Dann könnten Soap Nails das passende Maniküre-Pendant dazu sein. Denn bei diesem Trend geht es um, freshe, cleane und leicht glänzende Nägel, die so aussehen, als käme man direkt vom Nagelstudio. Da wir aber weder die Zeit noch das Geld haben, uns wöchentlich von unseren liebsten Nail Artists verwöhnen zu lassen, müssen wir ganz einfach selbst Hand anlegen und unseren Nägeln ein frisches Upgrade verschaffen.

Und genau hier kommen auch Soap Nails ins Spiel. Sie geben uns das Gefühl von getrimmten, polierten und shiny Nails, die noch dazu direkt aus dem Schaumbad kommen. Das wiederum sorgt für einen Wet-Look mit einem mega glossy Finish. Klingt doch toll, oder? Gut, dann verraten wir euch jetzt, wie genau der Nageltrend funktioniert.

So geht der Trend

Damit eure Nägel so gesund und clean wie möglich aussehen, ist die richtige Pflegeroutine sehr wichtig. Daher solltet ihr eure Nägel sowie eure Nagelhaut regelmäßig in ein Nagelöl einweichen und überschüssige Haut entfernen. Auch eure Nagelspitzen sollten immer wieder getrimmt und gefeilt werden, damit ein glatter, ebenmäßiger Look entsteht und feine Risse beseitigt werden.

Schritt zwei ist die Base. Hier solltet ihr darauf achten, einen transparenten Lack zu verwenden, der richtig schön glänzt. Wer möchte, kann auch einen etwas milchigeren Ton verwenden oder sogar einen Hauch von Sheer Pink darüber lackieren. Eine letzte Schicht von einem shiny Top Coat sorgt für das richtige Finish.

Für die perfekten Soap Nails ist allerdings bei den Nägeln noch lange nicht Schluss! Ihr solltet auch eure Hände nicht vernachlässigen. Ein Zuckerpeeling, das alte Hautschuppen entfernt, sorgt für richtig softe Haut. Anschließend könnt ihr noch eine Handmaske sowie eine feuchtigkeitsspendende Creme verwenden.

5 Soap Nails, die wir lieben

Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, welche Art von Soap Nails ihr tragen möchtet, haben wir ein paar Inspirationen für euch. Wichtig ist, dass eure Nägel glänzen, was das Zeug hält!

1. Clean

Es sieht effortless aus, passt zu jedem Anlass und lässt eure Nägel in einem gepflegten und glänzenden Look erstrahlen: die cleanen Soap Nails!

2. French Style

Soap Nails mit Upgrade? Dann versucht es doch einfach mal mit einer French-Maniküre in Kombination!

3. Sheer

Wer auf einen Hauch Farbe nicht verzichten möchte, kann zu einem glossy Nagellack greifen, der einen leichten rosa oder pinken Unterton hat.

4. Milky

Ähnlich wie English Tea oder unser Kaffee, können auch unsere Nägel einen Schuss Milch vertragen. Ein milky Lack verleiht Soap Nails einen eleganten Look.

5. Sparkly

Ein feiner Hauch Glitzer kann niemals schaden. Soap Nails, die besonders im Sonnenlicht leicht schimmern, versprühen hübsche Quiet Luxury Vibes.