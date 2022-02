Im Mai vergangen Jahres hatte Naomi Campbell überraschend verkündet, dass sie mit 50 Jahren Mutter geworden ist. Nun ließ sie sich zum ersten Mal mit ihrer Tochter fotografieren und räumt mit den Gerüchten rund um eine Adoption ihres Kindes auf.

Bis jetzt blieb sie mit Informationen zu ihrem Mutter-Dasein nämlich sehr zurückhaltend.

Naomi Campbell räumt mit Adoptions-Gerüchten auf

Die Nachricht über Naomis Mutterschaft kam im Mai vergangenen Jahres sehr überraschend und ließ ihre Fans mit vielen Fragen zurück. Nun lichtete sie sich zum allerersten Mal zusammen mit ihrer Tochter für das britische Vogue-Cover ab und spricht im Interview mit dem Modemagazin über die Gerüchte rund um die Adoption ihrer Tochter. Dabei stellt die 51-Jährige klar: „Sie ist nicht adoptiert, sie ist mein Kind“.

Nur wenige Menschen aus ihrem Umfeld hätten überhaupt gewusst, dass sie plane, ein Kind zu bekommen. Über eine mögliche Leihmutterschaft sagte sie allerdings nichts und auch der Name der Kleinen bleibt weiterhin ein Geheimnis.

Naomi hält Tochter aus der Öffentlichkeit fern

Das Supermodel hält ihre Tochter so gut es geht aus der Öffentlichkeit fern. Auch über die Geburt spricht sie nicht. Doch im aktuellen Interview mit dem britischen Modemagazin gibt sie erstmals Einblicke in den Charakter ihrer Kleinen. „Ich habe Glück, dass meine Kleine so gerne reist wie ich. Kein Wimmern beim Starten oder Landen. Sie ist ein gutes Mädchen. Sie schläft sehr gut, sie weint kaum und mir wurde gesagt, dass sie für ihr Alter sehr wachsam ist“, so das 51-jährige Supermodel. Ihr Tochter habe außerdem gerade angefangen zu winken und sie lacht sehr viel, erzählt Naomi weiter und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus!