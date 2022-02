Liebe Männer, bitte nicht nachmachen! Ein Reddit-User hat mehrfach versucht sich, selber einen zu blasen und leidet nun unter chronischen Rückenschmerzen.

Dem armen Kerl gelang es tatsächlich sich selbst zu beglücken, bis er plötzlich ein „Knacken“ hörte.

Mann versucht sich selber einen Blowjob zu geben

Mal ehrlich liebe Männer: habt ihr schon mal daran gedacht euch selber einen zu blasen? Die Antwort lautet bestimmt JA – sofern du nur einen Funken Neugier in dir trägst. Kein Grund zur Scham, denn seit Anbeginn der Zeit versucht das männliche Geschlecht das Ding in seinen Mund zu nehmen. Und die Betonung liegt hierbei tatsächlich auf „versucht“, denn (leider?) können es nur die wenigsten Männer.

Ein solches „Ausnahmetalent“ hat sich nun aber auf Reddit zu Wort gemeldet und seine Erfahrung mit der Community geteilt. Und Spoiler: Es war keine gute Idee.

Verheerende Rückenverletzung

Ein Mann hat sich eine chronische Rückenverletzung zugezogen, nachdem es ihm gelungen war, sich selber einen zu blasen. Auf Reddit erklärte er, dass dies nicht das erste Mal war, dass er versucht hat, sich selbst oral zu befriedigen. Er betont dabei, dass tatsächlich jeder Versuch ein Erfolg war – nur der letzte verlief eindeutig nicht nach Plan.

„Wie immer, startete ich das Ganze mit Dehnübungen, damit ich flexibler bin“, sagte er auf Reddits „Today I F**ked Up“-Seite. „Ich habe mein Ding gemacht, bis ich plötzlich ein wirklich schlimmes Knacken in meinem Rücken hörte.“, so der Mann.

via GIPHY

„Ich fühlte mich wie gelähmt“

In dem Moment, als er das Knacken hörte, spürte er einen immensen Schmerz in allen Teilen seines Rückens. „Ich konnte nicht aufstehen; ich konnte mich nicht einmal einen Zentimeter meines Körpers bewegen. Ich fühlte mich buchstäblich wie gelähmt.“, so der Reddit-User.

Er schreibt, er habe ungefähr 20 Minuten auf seinem Bett gesessen, bis er anfing, wieder ein bisschen Gefühl in seinem Körper zu bekommen. Der Mann schleppte sich daraufhin in die Küche, um Schmerzmittel zu holen. Seitdem leidet er unter chronische Rückenschmerzen. Ein Arzt stellte daraufhin die Diagnose: Bandscheibenvorfall.

Die Moral von der Geschichte…

„Immer wenn mich jemand fragt, wie es zu der Verletzung kam, sage ich, dass ich mich beim Sport verletzt habe“, so der User. Eine Sache beschäftigt den Mann aber noch: „Ich würde es wirklich gerne noch einmal versuchen, aber ich denke nicht, dass es die klügste Idee ist. Wegen dieses Fehlers muss ich möglicherweise für den Rest meines Lebens mit diesem Schmerz leben.“

Der Typ beendete die unglaubliche Geschichte mit einer warnenden Nachricht. „Moral von der Geschichte: Pass auf deinen Körper auf und schütze ihn, auch wenn du denkst, dass nichts passieren wird“.

via GIPHY