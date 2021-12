Ariana Grande, Kim Kardashian, Kate Beckinsale, Kaia Gerber und noch viele mehr, sie alle dateten Pete Davidson. Wie er es nur immer wieder schafft, die bestaussehendsten Frauen Hollywoods um den kleinen Finger zu wickeln? Die Frage stellt sich derzeit gefühlt die ganze Welt.

Diesen Umstand nahmen Reddit-User in einem Thread nun zum Anlass, um sich darüber zu unterhalten, was sie an dem Comedian so anziehend finden.

Das finden Reddit-User an Pete Davidson so anziehend

Vielleicht schaffen es ja diese Reddit-User dem Geheimnis von Hollywoods Casanova auf die Spur zu kommen. 😉

1. Er ist ein Softie

Laut einem User sei an dem Comedian vor allem so attraktiv, dass er zu seiner Verletzlichkeit stehe. Denn er geht selbstbewusst und aufrichtig damit um. Der Reddit-User glaubt deshalb, dass er ein sehr aufmerksamer Partner sei. Er sei ein richtiger Softie.

2. Tolle Vaterfigur

Andere User wiederum sehen in dem 28-Jährigen die perfekte Vaterfigur. Doch da scheiden sich wohl die Reddit-Geister. Denn während die einen höchst überzeugt von den väterlichen Qualitäten von Pete sind, können andere nicht im Entferntesten verstehen, woher diese Qualitäten kommen sollen.

3. Der Eierstock-Codeknacker

Dieser Kommentar von Redditor pepperives bedarf keiner näheren Erläuterung. „Er ist wie eine dreckige Bohnenstange, mit dem losen Mundwerk eines Lastwagenfahrers und einem abgefuckten Sinn für Humor. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber meine Eierstöcke stehen total drauf. Er hat den Code geknackt.“

4. Seine Augenringe

Nicht jede Person findet dieselben körperlichen Merkmale attraktiv. Einige haben nämlich offenbar einiges für die dunklen Augenringe des „SNL“-Moderators übrig.

5. Sympathischer Weed-Dealer

Für andere Reddit-Nutzer wirkt Pete so attraktiv, weil er der sympathische Weed-Dealer von nebenan sein könnte. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund würde man sich mit ihm sicher fühlen. Sobald er dann einen Witz reißt, merke man aber, dass man ihn daten würde.

6. Gutes Verhältnis zur Mutter

Ein anderer User behauptet, er bemühe sich, eine normale Beziehung zu führen, obwohl er so berühmt ist. Er möchte das ganze Programm mit Eltern treffen, seine Partnerin mit zu seiner Mutter nehmen, damit sie sie kennenlernt. Er will die Frauen, die er datet, und ihre ganze Persönlichkeit kennenlernen.

7. Taschen-Träger

Eine andere Gruppe von Redditors ist sich sicher, dass er der Typ Mann ist, der kein Problem damit habe, die hübsche Tasche seiner Herzensdame in der Stadt zu tragen und deshalb fühlen sie sich zu ihm hingezogen.

