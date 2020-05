Es gibt Menschen, die einfach alles besser wissen und das letzte Wort haben müssen. Sie glauben, dass sie immer Recht haben und daran kommt niemand vorbei.

Vor allem diese drei Sternzeichen sind ziemlich besserwisserisch.

Löwe

Es ist wohl wenig überraschend, dass der Löwe zu den Sternzeichen zählt, die immer Recht haben wollen. Ist er doch dafür bekannt, gerne im Mittelpunkt zu stehen und sehr selbstbewusst zu sein. Das Ego des Löwen ist ziemlich groß, weshalb er es absolut nicht leiden kann, wenn jemand anderer versucht ihm seinen Platz in der Mitte streitig zu machen. Er will zeigen, dass er das sagen hat und deshalb will der Löwe auch immer das letzte Wort haben.

Stier

Auch der Stier hat es nicht gern, wenn er mal die Kontrolle verliert. Er gilt als sehr stur und unnachgiebig. In Diskussionen will er immer das letzte Wort haben, egal ob er Recht hat oder nicht. Sobald sich dieses Sternzeichen etwas in den Kopf gesetzt hat, weicht es nicht mehr davon ab. Jeder Versuch sich dagegen zu stellen und den Stier vom Gegenteil zu überzeugen, ist zwecklos.

Skorpion

Etwas anders ist das beim Skorpion. Denn im Gegensatz zum Löwen und zum Stier ist dieses Sternzeichen in Wahrheit total unsicher und sehr misstrauisch. Und genau das führt dazu, dass er sich oft angegriffen fühlt, obwohl dem gar nicht so ist. Seine Verteidigung: Der Skorpion merkt sich jeden noch so kleinsten Fehltritt und wirft diesen seinem Gegenüber im nächsten Streit wieder an den Kopf. So schafft er es, in Diskussionen immer wieder die Oberhand zu gewinnen und das letzte Wort zu haben.