Ob eine Beziehung für immer halten wird, können wir leider nie wissen. Denn eine Garantie für die ewige Liebe gibt es nicht. Vor allem diese drei Sternzeichen stehen diesen Sommer womöglich vor einem Liebes-Aus und müssen für ihre Beziehung kämpfen.

Diesen drei Sternzeichen steht im Sommer eine Trennung bevor.

Stier

Dem Stier wird es in seiner Beziehung irgendwie zu langweilig. Er liebt Abenteuer und hat ständig Lust auf etwas Neues. Dieses Sternzeichen braucht Abwechslung. Sobald sich Routine in der Beziehung eingestellt hat und der Alltag eingekehrt ist, vermisst er die Aufregung. Doch das heißt nicht gleich, dass du die Beziehung deshalb beenden musst! Versuche wieder etwas mehr Abwechslung in die Partnerschaft zu bringen. Wenn dir wirklich etwas daran liegt, kannst du die Beziehung retten.

Widder

Leider ist der Widder sehr nachtragend. In Streitsituationen bringt er immer wieder Dinge aus der Vergangenheit ins Spiel – und die müssen noch nicht einmal in dieser Beziehung passiert sein. Er neigt dazu, verbittert zu sein. Diskussionen und Ungleichgewicht bringen ihn schnell aus der Ruhe. Weil der Widder aktuell sehr gereizt ist, könnte das diesen Sommer womöglich dazu führen, dass er sich wegen eines kleinen Streits sofort von seinem Partner trennt.

Krebs

Auch der Krebs zählt zu den drei Sternzeichen, denen diesen Sommer eine Trennung bevorstehen könnte. Denn er erlebt gerade Frust in seiner Beziehung. Da er bereits oft in der Liebe enttäuscht wurde, löst das bei ihm große Angst davor aus, erneut verletzt zu werden. Er trifft übereifrig Entscheidungen und zieht eher eine Trennung in Erwägung, anstatt einfach offen über das Problem zu sprechen.

Aber Kopf hoch – Liebeskummer geht vorbei, versprochen!