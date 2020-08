Auf Disney+ gibt es nicht nur jede Menge cooler Filme und TV-Serien aus unserer Kindheit und Jugend, sondern auch viele unterhaltsame Game-Shows für die ganze Familie.

Also egal, ob du an einem verregneten Tag alleine, mit dem Partner oder der Familie zu Hause vor dem Fernseher sitzen willst: Wir präsentieren euch fünf Game-Shows, die einfach in jeder Konstellation unterhalten und beim Zuschauen einfach nur Spaß machen.

1. Das große Schwindeln

In dieser lustigen und herzerwärmenden Game-Show muss ein Kind Lügnern auf die Schliche kommen. Dabei bekommt in jeder Episode ein Kind mehrere Experten vorgestellt, die alle vorgeben, sich in einem bestimmten Themengebiet sehr gut auszukennen. Allerdings sind auch ein paar Schwindler dabei. Schaffen die kleinen Genies es, die Lügen der ganz Großen zu enttarnen? Findet es heraus! 😉

2. Küchenhelden

Für alle Koch-Fans und Rezept-Gurus unter euch, haben wir jetzt die perfekte Game-Show gefunden. Denn bei “Küchenhelden” werden gleich zwei magische Dinge verbunden, ohne die auch wir nicht leben könnten: Kochen und Disney-Filme. Wenn ihr also Lust auf viele neue und leckere Rezepte habt, die von Disney-Filmen inspiriert und von liebenswürdigen Familien in der Show ausprobiert werden, solltet ihr sofort alle elf Folgen der ersten Staffel direkt “durchbingen”. Viel Spaß beim Nachkochen! 😍

3. Brain Games

Wie viel unser Gehirn eigentlich kann, zeigt diese Game-Show, kreiert von dem amerikanischen Pay-TV-Netzwerk “National Geographic”. Dabei wird dem Publikum im Studio und den Zuschauern zu Hause mithilfe von Spielen und Experimenten gezeigt, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Für alle wissbegierigen Lernfüchse also genau das Richtige, zumal alle Experimente nach dem Ansehen auch selbst auf eigene Faust ausprobiert werden können. Und wen das noch nicht überzeugt hat, den werden vielleicht ja noch die prominenten Tester der Experimente umstimmen. Mit dabei sind unter anderem Stars wie Kristen Bell oder Rebel Wilson.

4. Shop Class – Ausgetüftelt!

Für alle Handwerker unter euch ist “Shop Class – Ausgetüftelt” genau das Richtige an einem verregneten Tag. Denn in dieser Game-Show müssen zwei Teams selbstständig eine Konstruktion entwerfen und bauen. Das bessere Ergebnis gewinnt außerdem am Ende. Die Aufgaben reichen dabei vom Bauen einer Minigolfbahn bis hin zum Entwerfen einer Abenteuerhütte. Als Moderator führt der US-amerikanische Schauspieler Justin Long zudem durch die Show.