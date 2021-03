Am Samstag, in der Nacht auf 13. März ist wieder Neumond. Diese Mondphase verleiht vielen von uns neue Kraft und Motivation. Und dabei kann man sogar selbst etwas nachhelfen. Denn es gibt einige Neumond-Rituale, die die Energie des Mondes bündeln und gezielter auf dich übertragen.

Mit diesen Ritualen setzt du positive Energie in dir frei und deine Wünsche gehen in Erfüllung.

Diese 3 Neumond-Rituale geben dir neue Kraft

1. Das Neumondwünschen

Das sogenannte Neumondwünschen ist das gängigste Ritual zum Neumond. Dabei geht es darum, die Energie des Mondes für seine innersten Wünsche zu nutzen, damit sie in Erfüllung gehen. Außerdem lässt man Altes hinter sich, um in eine positive Zukunft zu starten. Überlege dir dazu am besten schon am Tag vor der Neumond-Nacht, was dich in den vergangenen Wochen beschäftigt hat, was du loswerden möchtest und was du dir von der Zukunft wünschst. Für die Neumond-Nacht brauchst du dann einen Zettel und einen Stift. Darauf notierst du deine Wünsche. Lass dir dafür Zeit und mach dir eine gemütliche und entspannte Atmosphäre, zum Beispiel mit Tee und Duftkerzen. Schreib die Wünsche so auf, als wären sie schon in Erfüllung gegangen und versuche sie, richtig zu verinnerlichen. Das gibt dir neue Kraft und du aktivierst Kräfte in dir, die dir dabei helfen diese Wünsche in den kommenden Wochen zu erfüllen.

2. Energie-Bad zum Loslassen

Das ist eines der wunderschönsten und gleichzeitig entspannendsten Neumond-Rituale. Nimm ein Energie-Bad, um so richtig abzuschalten und loszulassen. Lass dir ein Schaumbad ein, stell dir Kerzen auf und mach es dir so richtig gemütlich. Überleg dir am besten kurze Mantras, bevor du in die Badewanne steigst. Das können Sätze sein wie “Ich befreie mich von allen negativen Energien”, “Ich lasse los” oder “Ich bin bereit für Neues”. Wähle Mantras aus, die zu deiner aktuellen Situation passen. Vor allem das Thema Loslassen ist hierbei besonders wichtig. Du wirst sehen, danach fühlst du dich wie ein neuer Mensch!

3. Ausräuchern und Reinigen

Die Energie des Neumondes kann auch perfekt zum Reinigen von negativen Vibes genutzt werden. Wer in dieser Nacht seine Wohnung ausräuchert, der löst sich von dem Ballast der vergangen Wochen und kann frisch und voller neuer Kraft in den neuen Mondzyklus starten. Fürs Ausräuchern eignen sich am besten Düfte wie Kampfer, Zitronenschalen oder Melisse. Es gibt außerdem bereits fertig gebundene Räucherstäbe. Erhältlich zum Beispiel in der Saint Charles Apotheke. Aber auch reinigende Sprays, mit verschiedenen Duft-Essenzen wie etwa Lavendel, reinigen Körper und Geist in dieser Nacht besonders von negativen Einflüssen.