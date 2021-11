„Selling Sunset“-Fans aufgepasst! Der Trailer zur vierten Staffel der Netflix-Reality-Show ist endlich da. Und er ist sooooowas von vielversprechend – oder wie wir sagen würden „juicy“! 😉

Die neuen Folgen sollen schon Ende November verfügbar sein.

Selling Sunset: So wird Staffel 4

Bald gibt’s die neuen Folgen der Netflix-Show „Selling Sunset“ zu sehen. Schon ab Ende November können wir wieder das aufregende Leben der Immobilienmaklerinnen der Reichen in Los Angeles mitverfolgen. Bis dahin gibt uns der Trailer der vierten Staffel einen ersten Vorgeschmack darauf, was uns in den neuen Folgen erwartet.

Den hat Netflix jetzt nämlich auf Instagram veröffentlicht. Und so viel gleich vorweg: Die 1:39 Minuten sind sowas von vielversprechend. Wir haben es uns ohnehin bereits gedacht, aber natürlich sind auch die neuen Folgen wieder voll mit Drama, Konkurrenzkämpfen, Flirts, Partys und natürlich luxuriösen Immobilien!

Aber seht selbst:

Startdatum ist fix!

Fix ist also: Auch in der neuen Staffel fliegen zwischen den Maklerinnen der Oppenheim Group wieder die Fetzen. Es soll unter anderem um die Beziehung zwischen Chrishell Staus und Jason Oppenheim gehen. Und natürlich spielt auch die Schwangerschaft von Maklerin Quinn eine große Rolle.

Übrigens: Auch ein genaues Startdatum steht schon fest. Ab 24. November gibt’s die neuen Folgen auf Netflix!