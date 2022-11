Nachdem der erste Teaser zum zweiten Teil von „Avatar“ schon vor einigen Monaten unsere Neugierde geweckt hat, gibt es jetzt endlich einen neuen Trailer, der weitere Einblicke in die Fortsetzung gibt.

Und was sollen wir sagen: Wir sind absolut begeistert und können es kaum erwarten, bis uns „Avatar: The Way Of Water“ endlich in die Welt Pandoras zurückholt.

„Avatar: The Way Of Water“: Neuer Trailer ist da

Mit größter Spannung erwarten Fans seit Monaten die Fortsetzung des Oscar-gekrönten Films „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ von Regisseur James Cameron. Bald ist es so weit und der zweite Teil des erfolgreichsten Films aller Zeiten kommt endlich in die Kinos. Um uns die Wartezeit bis dahin noch etwas zu verkürzen, hat 20th Cenutry Studios jetzt einen neuen, atemberaubenden Trailer veröffentlicht.

Eigentlich hätte „Avatar 2“ bereits 2014 erscheinen sollen, doch die Technik sei für die Vision von James Cameron für den Film damals noch nicht reif genug gewesen. Danach kam dann auch noch Corona in die Quere. Jetzt hat das Warten aber endlich ein Ende und noch 2022 erwartet uns wohl eines der spektakulärsten Kino-Highlights des Jahres.

Darum geht es in der Fortsetzung

Mit „Avatar: The Way Of Water“ erreicht das Kinoerlebnis einen neuen Höhepunkt. Denn James Cameron entführt die Zuschauer in einem spektakulären und mitreißenden Action-Abenteuer zurück in die großartige Welt von Pandora. Mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films erzählt die Fortsetzung die spannende Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder): von den Problemen, die sie verfolgen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen, sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben.

James Cameron führte Regie und produzierte gemeinsam mit Jon Landau. In den Hauptrollen spielen Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi und Kate Winslet.

Bis wir „Avatar: The Way Of Water“ endlich im Kino sehen können, müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden. Filmstart in Österreich ist am 14. Dezember. Übrigens: Auch „Avatar 3“ steht schon in den Startlöchern! Denn der dritte Teil wurde gleich mitgedreht und soll im Dezember 2023 in die Kinos kommen.